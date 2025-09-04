+++ 15 TOTE, 23 VERLETZTE IN LISSABON +++„SIE HATTE KEINE BREMSEN!“ – ZUGSEIL GERISSEN!

Augenzeugin schildert dramatische Sekunden der Katastrophe

Lissabon – Grauen am Gleis! Ein Ausflugszug voller Touristen entgleiste am Mittwochabend im Großraum Lissabon. Die Bilanz ist erschütternd: 15 Menschen sterben, mindestens 23 weitere werden teils schwer verletzt. Augenzeugen berichten von einem „Höllenritt ohne Kontrolle“.

Die Katastrophe ereignete sich gegen 18:40 Uhr auf einer beliebten Panorama-Bahnlinie zwischen dem Stadtteil Belém und dem Küstenort Cascais. Der Zug, laut Behörden ein historischer Waggon mit offenem Wagenkasten, raste plötzlich ungebremst eine Gefällestrecke hinab – bis das Zugseil riss und der Waggon in einer engen Kurve entgleiste.

„Sie schrie: Wir haben keine Bremsen!“

Eine Augenzeugin, die nur als Maria P. (41) genannt werden möchte, schildert die dramatischen Sekunden:

„Ich saß in einem Café in der Nähe, als ich das Quietschen hörte – und dann diesen lauten Knall. Menschen schrien, eine Frau rief: ‚Wir haben keine Bremsen!‘ – Sekunden später lag der Wagen auf der Seite. Einige wurden hinausgeschleudert.“

Mechanisches Versagen?

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Riss im Zugseil oder ein komplettes Bremsversagen der Grund für das Unglück sein. Die portugiesische Verkehrsbehörde hat eine Sonderkommission eingesetzt, um die Unfallursache zu klären. Auch der Betreiber der historischen Bahn steht in der Kritik – die Wartungsintervalle seien „veraltet“, so ein Insider.

Bahnstrecke sofort gesperrt – nationale Trauer

Die Strecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Premierminister António Costa zeigte sich bestürzt: „Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer. Wir werden alles tun, um diese Tragödie aufzuklären.“

Für Samstag wurde ein landesweiter Trauertag ausgerufen. Zahlreiche Verletzte kämpfen weiterhin auf Intensivstationen ums Überleben.

Ein fataler Technikfehler – oder ein menschliches Versagen? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Doch eines ist sicher: Lissabon wird dieses Unglück nicht vergessen.