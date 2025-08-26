200-Millionen-Irrsinn! Bundestag pumpt Steuergeld zur Förderung von „Toleranz, Vielfalt und Demokratie“. Für linke NGOs, die AfD bekämpfen sollen.

Unglaublich, aber wahr: Der Familienausschuss des Deutschen Bundestages hat soeben 200 Millionen Euro freigegeben. Offiziell, so heißt es, zur Förderung von „Toleranz, Vielfalt und Demokratie“. Doch hinter der glänzenden Fassade steckt eine knallharte Realität: Dieses Geld fließt fast ausschließlich in die Taschen linker Vereine, NGOs und Aktivistengruppen, die seit Jahren nichts anderes machen, als Stimmung gegen die AfD zu schüren.

Während normale Bürger von Inflation, hohen Mieten und explodierenden Energiepreisen gequält werden, während Rentner in Deutschland Pfandflaschen sammeln müssen, damit sie überleben – verteilen die Abgeordneten mit der Gießkanne Millionen an jene, die ihre politische Agenda teilen. 200 Millionen Euro! Eine Summe, die in Schulen, in Krankenhäusern, bei Familien dringend gebraucht würde – doch stattdessen wird sie für ideologische Projekte verbrannt.

„Vielfalt“ bedeutet in diesem Programm: alle Meinungen sind erlaubt – außer die der AfD. „Toleranz“ heißt: man toleriert alles, solange es links ist. „Demokratie“ bedeutet offenbar: die größte Oppositionspartei mit Staatskohle bekämpfen. Kritiker toben: „Das ist nichts anderes als ein parteipolitisch motivierter Schlag gegen die Demokratie selbst!“

Tatsächlich haben viele dieser geförderten Initiativen enge Verbindungen zu SPD, Grünen und der linksradikalen Szene. Sie erhalten Büros, Kampagnen-Budgets, Personalstellen – alles finanziert aus dem Steuertopf. Und während linke Aktivisten mit Transparenten und Sprühdosen auf die Straße gehen, jubeln im Hintergrund die Politiker, die sie ausrüsten.

Für die Bürger bleibt das Gefühl, verraten und verkauft zu werden. Deutschland ächzt unter einem Pflegenotstand, Kitas platzen aus allen Nähten, die Infrastruktur bröckelt – doch für den politischen Kampf gegen die Opposition sind plötzlich hunderte Millionen da.

Fakt ist: Hier geht es nicht um „Demokratie“ – hier geht es um Machterhalt. Hier werden Millionen in ein linkes Netzwerk gepumpt, das nur eine Aufgabe hat: die AfD zu schwächen, zu diskreditieren und mundtot zu machen. Die „Toleranz-Millionen“ sind nichts anderes als eine gigantische Anti-AfD-Kriegskasse, bezahlt vom deutschen Steuerzahler.