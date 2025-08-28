225 Millionen pro Kilometer! Deutschlands teuerste Autobahn nach 12 Jahren Bauzeit endlich eröffnet – Irrsinn auf Asphalt!

Es ist ein Prestigeprojekt – aber auch ein Paradebeispiel für explodierende Kosten und deutsche Bauabsurditäten: Nach sage und schreibe 12 Jahren Bauzeit wurde nun Deutschlands teuerste Autobahn offiziell eröffnet. Der Preis? Unglaubliche 225 Millionen Euro pro Kilometer! Damit sprengt dieses Projekt alle bisherigen Rekorde – und sorgt für heftige Diskussionen.

Eigentlich sollte die Strecke schnell und effizient den Verkehr entlasten. Doch Pannen, Planungsfehler, Umweltauflagen, Klagen und endlose Nachbesserungen trieben die Baukosten in schwindelerregende Höhen. Was ursprünglich mit rund 600 Millionen Euro veranschlagt wurde, verschlang am Ende ein Mehrfaches.

Jetzt rollt der Verkehr – aber der Frust bleibt. Steuerzahler und Experten kritisieren den Bau als Symbol für politische Verantwortungslosigkeit und mangelnde Kostenkontrolle. „So viel Geld für ein paar Kilometer Straße – das ist Wahnsinn!“, schimpft ein Autofahrer vor Ort.

Während Politiker das Projekt als „wichtigen infrastrukturellen Meilenstein“ feiern, stellen sich viele Bürger nur eine Frage: Wie konnte ein Kilometer Straße teurer werden als so manches Großbauprojekt in Europa? Klar ist: Diese Autobahn ist nicht nur eine der kürzesten, sondern auch eine der teuersten Geschichten deutscher Verkehrspolitik.