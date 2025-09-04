40.000 Euro Mietschulden! Zwangsräumung bei Ex-Minister Günther Krause (CDU)!

Einst Staatsmann – heute Zwangsräumung! Der ehemalige Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU), der Anfang der 1990er Jahre als einer der Architekten der deutschen Einheit gefeiert wurde, steht jetzt selbst vor den Trümmern seiner Lebensrealität. Am Dienstag rückte der Gerichtsvollzieher an: Zwangsräumung in einem Hotelkomplex nahe Rostock, in dem Krause seit Monaten wohnte – und offenbar nicht mehr zahlte. Ganze 40.000 Euro Mietschulden soll der Ex-Politiker angehäuft haben!

Der Ort des Dramas: Ein ehemaliges Hotel in Dierhagen an der Ostsee, das in den letzten Jahren zur Dauerherberge für Krause geworden war. Dort lebte er, abgeschottet von der Öffentlichkeit, zurückgezogen, aber offenbar nicht kostenlos: Nach Informationen der Vermieterin blieb Krause über ein Jahr lang Mietzahlungen schuldig. Die Summe wuchs an – bis kein anderer Ausweg blieb als der rechtliche Schritt: die Kündigung und letztlich die Zwangsräumung.

Polizei musste helfen – Tür geöffnet!

Am Dienstagmorgen um 8 Uhr war es dann soweit. Ein Gerichtsvollzieher, unterstützt von der Polizei, verschaffte sich Zugang zu den Räumen, in denen Krause lebte. Die Tür wurde geöffnet, persönliche Gegenstände wurden inventarisiert, ein Schlüsseldienst rückte an. Krause selbst soll zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend gewesen sein.

Was ist passiert mit dem einst so einflussreichen Politiker? Günther Krause war unter Kanzler Helmut Kohl Bundesminister für besondere Aufgaben und später Verkehrsminister. Doch nach seinem Rückzug aus der Politik 1993 folgte ein wirtschaftlicher und persönlicher Absturz in mehreren Akten: Pleiten, Prozesse, Peinlichkeiten.Firmeninsolvenzen, dubiose Geschäftsideen, mehrfaches Scheitern als Unternehmer, ein kurioser TV-Auftritt bei „Promi Big Brother“ – Krause wurde in den letzten Jahren eher zur tragischen Figur als zum elder statesman.

Vermieterin klagt an: „Er hat mich monatelang hingehalten, Verträge ignoriert, leere Versprechungen gemacht“, sagt die Betreiberin des Hotelgebäudes im Gespräch mit Reportern. „Ich habe ihm geglaubt, weil er ein bekannter Mann war. Ich dachte: Das wird schon. Aber es wurde immer schlimmer.“

Rechtsanwalt: Gesundheitszustand angespannt

Ein Vertreter von Krause erklärte inzwischen, der Gesundheitszustand seines Mandanten sei angeschlagen, man prüfe rechtliche Schritte gegen die Räumung. Doch juristisch scheint der Fall klar: Die Mietverhältnisse seien mehrfach abgemahnt, die Kündigung sei formell korrekt erfolgt, das Amtsgericht habe den Vollstreckungstitel bereits im Sommer ausgestellt.

Ein Symbol für den Abstieg einer Ära?

Was bleibt, ist das Bild eines Mannes, der einst Verträge zur deutschen Einheit unterschrieb – und nun wegen Mietschulden aus einem Hotel zwangsgeräumt wird. Ein Sinnbild für einen persönlichen wie politischen Fall, der seinesgleichen sucht.

Und es ist nicht das erste Mal: Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte über gescheiterte Immobilienprojekte, unbezahlte Rechnungen, Streitigkeiten mit Geschäftspartnern – und immer wieder Rückzüge aus der Öffentlichkeit.

Fazit:

40.000 Euro Schulden, ein Ex-Minister ohne festen Wohnsitz, ein Polizeieinsatz – das traurige Ende eines politischen Lebens, das einst im Glanz der Einheit begann und nun im Schatten der Vergessenheit endet.