Bill Gates verspricht 7 Milliarden Dollar, um die Bevölkerung zu kontrollieren und Abtreibung in Afrika zu fördern!

Der Big Tech-Mogul Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation, hat geschworen, in den nächsten vier Jahren mehr als 7 Milliarden Dollar auszugeben, um innovative Ansätze zur Kontrolle der Bevölkerung und zur Förderung der Abtreibung zu entwickeln und umzusetzen.

„Die ständige Reduzierung der Müttersterblichkeit, die ständige Verringerung der Neugeborenensterblichkeit, die Sterblichkeit unter fünf Jahren, das ist wirklich die Metrik, die unsere Stiftung antreibt“, sagte Gates am 17. November, während er mit Studenten der University of Nairobi auf seiner ersten Reise nach Afrika seit Beginn der Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) sprach.

Laut der Website der Stiftung ist diese neue Verpflichtung zur Unterstützung afrikanischer Länder zusätzlich zu den bestehenden Mitteln der Gates Foundation für multilaterale Organisationen, darunter Gavi, die Vaccine Alliance und der Globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria.

„Die großen globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind hartnäckig. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass die Menschen sie auch lösen“, betonte Gates. Unsere Stiftung wird weiterhin Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft und anderen kritischen Bereichen sowie die Systeme unterstützen, um sie aus den Labors und den Menschen, die sie brauchen, zu bringen.“

Kritiker glauben jedoch, dass diese „wohltätigen Werke“ an ideologische Agenden gebunden sind – zumal die Stiftung des Milliardärs mit der Förderung der Abtreibung in Verbindung gebracht wurde, die in scharfem Gegensatz zur überwiegend pro-life-Kultur vieler afrikanischer Länder steht. (Verwandt: Melinda Gates spendet 375 Millionen Dollar an die Abtreibungsindustrie, um die ENTPOPULATION von Schwarzen zu beschleunigen.)

Koalition der Pro-Life-Nationen gedenken an den zweiten Jahrestag der Genfer Konsenserklärung

Am selben Tag von Gates‘ Besuch in Kenia tagte eine Koalition von Regierungen zur Förderung der Gesundheitspolitik von Frauen in den USA. Hauptstadt zum zweiten Jahrestag der Genfer Konsenserklärung, einer Anti-Abtreibungserklärung, die von den Regierungen Brasiliens, Ägyptens, Ungarns, Indonesiens, Ugandas und der Vereinigten Staaten mitfinanziert wurde.

Die 36 Länder auf fünf Kontinenten, die die Erklärung unterzeichnet haben, sind an die Überzeugung gebunden, dass die Gesundheit von Frauen nicht durch ideologische Agenden als Geisel genommen werden sollte und sowohl Frauen als auch ungeborene Kinder bei der Verfolgung einer tatsächlichen Gesundheitsversorgung unterstützt. Die USA waren Gründungsmitglied der Koalition, aber ihre Mitgliedschaft wurde von Präsident Joe Biden unmittelbar nach seinem Amtsantritt zurückgezogen.

Der Botschafter Ungarns in den USA Szabolcs Takács sagte während der Gelegenheit, dass die ungarische Regierung fest an der Ansicht festhält, dass „jeder Mensch das Recht auf Leben haben sollte … und das fetale Leben vom Zeitpunkt der Empfängnis an geschützt werden soll“.

Botschafter Alfonso Quiñonez aus Guatemala stimmte zu. „Das Leben beginnt mit der Empfängnis. Für uns gibt es keine Frage“, sagte er. Quiñonez übermittelte auch die Botschaft des guatemaltekischen Präsidenten Alejandro Giammattei, dass ihr Land „in allen Phasen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod weiterhin um das Leben kämpfen wird“.

Der Botschafter zitierte die jüngsten Bemühungen Guatemalas, den Abtreibungsaktivismus bei den Vereinten Nationen zu bekämpfen, als Beweis für ihr Engagement für das Leben.

In der Zwischenzeit hieß es in einer von LifeNews veröffentlichten Stellungnahme: „Große Geber wie die Gates Foundation und die US-Regierung sollten den Genfer Konsens beachten. Regierungen, die am Ende ihrer „Hilfe“ empfangen, können für sich selbst sprechen, und gemeinsam sprechen sie laut und deutlich, dass jeder Mensch mit inhärenter Würde und dem Recht auf Leben geboren wird, und die gesundheitlichen Gewinne echter Frauen sollten niemals von der Abtreibungsagenda als Geisel gehalten werden.“

