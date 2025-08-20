Merz stellt deutschen Beitrag zu möglicher Friedenstruppe in Aussicht

CDU-Chef Friedrich Merz hat in einem Interview die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass sich Deutschland an einer internationalen Friedenstruppe beteiligen könnte. Zwar betonte er, dass es derzeit noch keine konkrete Entscheidung gebe, doch müsse die Bundesrepublik als verlässlicher Partner in Europa und der NATO grundsätzlich bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Hintergrund der Überlegungen sind Diskussionen auf europäischer Ebene über die Stabilisierung von Krisenregionen, bei denen auch ein militärisches Engagement in Form von Blauhelm- oder ähnlichen Missionen erwogen wird. Merz erklärte, Deutschland dürfe sich nicht länger hinter anderen Staaten verstecken und müsse auch bei sicherheitspolitisch heiklen Fragen Führungsbereitschaft zeigen. Kritiker warnten jedoch vor einer vorschnellen Debatte über Auslandseinsätze, solange weder Ziel noch Mandat einer möglichen Truppe klar definiert seien. Vertreter der SPD und der Grünen mahnten zudem an, zunächst diplomatische Lösungen und zivile Hilfsprogramme zu stärken, bevor erneut über deutsche Soldaten im Ausland gesprochen werde. In der Bevölkerung sorgt die Ankündigung für gemischte Reaktionen: Während Befürworter den Vorstoß als notwendiges Signal für internationale Verantwortung begrüßen, befürchten Gegner eine weitere Belastung der ohnehin stark beanspruchten Bundeswehr und den Eintritt in riskante Konflikte. Merz selbst sprach von einer „offenen Debatte“, die Deutschland dringend führen müsse, um vorbereitet zu sein, falls internationale Partner auf einen deutschen Beitrag bestehen.