Abschiebe-Chaos ohne Ende!

Deutschland steckt im völligen Abschiebe-Desaster. Während politisch große Versprechen gemacht werden, versinkt das Land im Verwaltungsdschungel. Die Zahl der abgelehnten Asylbewerber steigt stetig, doch kaum jemand verlässt das Land tatsächlich. Begründet wird das mit fehlenden Zuständigkeiten, organisatorischem Versagen und einer erdrückenden Langsamkeit in den Ämtern. Behörden schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu, Verfahren dauern ewig, und am Ende bleibt alles wie gewohnt: Die Akten stapeln sich, während die Bundespolizei mit leeren Händen dasteht.

Auch die Kommunikation zwischen den Ländern und dem Bund scheint ein einziges Fiasko zu sein. Sobald ein geplanter Abschiebetermin ansteht, tauchen plötzlich neue Hindernisse auf: fehlende Papiere, gesundheitliche Atteste oder schlichtweg niemand, der sich zuständig fühlt. Oft enden diese Aktionen in der totalen Blamage für den Rechtsstaat. Ausgerechnet jene Beamten, die die schwierigsten Einsätze übernehmen, kämpfen mit Überlastung, Personalmangel und dem Gefühl, gegen Windmühlen anzulaufen. In den Flughafenkorridoren sprechen viele längst von Resignation und Stillstand.

Anstatt Lösungen zu liefern, verliert sich die Politik in endlosen Debatten und Schuldzuweisungen. Während die Bürger immer lauter Gerechtigkeit und Konsequenz einfordern, bekommen sie nur Ausreden zu hören – von überforderten Ämtern, gescheiterten Koordinationen und einem System, das längst die Kontrolle verloren hat. Das Versagen ist kein Zufall, sondern hausgemacht. Deutschland erlebt das, was viele nicht mehr laut sagen wollen: ein strukturelles Kapitulationssignal im eigenen Rechtsstaat.