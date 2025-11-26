Abschiebe-Drama: Straftäter bleiben – Syriens Gefängnisse platzen!

Das deutsche Recht steht vor einem handfesten Dilemma: Kriminelle aus Syrien können trotz schwerer Straftaten nicht abgeschoben werden, weil die Lager im Herkunftsland aus allen Nähten platzen und die Verhältnisse dort katastrophal sind. Richter und Behörden wirken ratlos, während die Zahl nicht vollstreckbarer Urteile weiter wächst. Die Bevölkerung reagiert mit Unverständnis und wachsender Angst: Wer einmal straffällig wird, bleibt hier – ungeachtet der Folgen – und niemand weiß, wie viele Rückkehrer eigentlich drohen würden. Das Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Aussetzung von Abschiebungen ist allgegenwärtig, da sämtliche Zuständigen auf die Zustände in Syrien verweisen, die eine Rückführung unmöglich machen.​

Ein Blick nach Syrien zeigt düsterste Zustände in überfüllten Haftanstalten, Folterkammern und Gefängnissen, die kaum mehr Verwaltung und Rechtssicherheit bieten. Human Rights Watch, Amnesty International und lokale NGOs berichten seit Jahren von Misshandlungen, willkürlichen Verhaftungen und systematischer Gewalt. Die wenigen Informationen, die über das Schicksal der Inhaftierten nach außen dringen, lassen erahnen: Wer in eines der maroden Gebäude kommt, muss mit Folter, Hunger und völliger Rechtlosigkeit rechnen. Das syrische Strafvollzugssystem ist zerfallen, Sicherheitskräfte greifen zu drakonischen Mitteln, um den Mangel an Platz und Kontrolle zu kaschieren – der Traum von Rechtsstaat und persönlicher Sicherheit im Heimatland ist für viele eine ferne Illusion.​

Der Aufschrei in Deutschland wächst, weil das Justizsystem an seine Grenzen stößt und kriminelle Ausländer weiter Schutz genießen, den Einheimischen verwehrt bleibt. Die politische Debatte flammt wieder auf: Wie kann verhindert werden, dass Täter weiterhin von den Defiziten und Menschenrechtsproblemen ihrer Herkunftsländer profitieren? Viele fordern konsequente Abschiebungen trotz aller Widrigkeiten, andere pochen auf Menschenrechte und humane Standards. Im Schatten der syrischen Gefängnis-Krise bleibt eines klar: Die Sicherheitslücken sind hausgemacht, und längst steht das Grundvertrauen in Recht und Ordnung auf dem Spiel.