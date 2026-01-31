ABSCHIEBE-HAMMER AUS KOPENHAGEN! RECHTSSTAAT UNTER STROM – MENSCHENRECHTE IM KOLLISIONSKURS

Kopenhagen – Dänemark greift durch und stellt Europas Gewissensfragen auf die Probe. Die Regierung zieht die Daumenschrauben an, will ausländische Gewalttäter schneller loswerden und setzt damit ein politisches Erdbeben in Gang. Was als Schutzversprechen für die eigene Bevölkerung verkauft wird, entwickelt sich zum Frontalangriff auf internationale Regeln. Im Zentrum des Sturms steht Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die mit markigen Worten Sicherheit verspricht und zugleich ein Dilemma entfacht, das den Kontinent spaltet.

Der Kurs ist kompromisslos. Wer als ausländischer Täter schwere Verbrechen begeht, soll das Land verlassen müssen – ohne langes Abwägen, ohne jahrelange Verfahren. Genau hier beginnt der Konflikt: Der Schutz von Privatleben und Familie sowie das Verbot von Abschiebungen in Folter oder Tod stehen dem Vorhaben im Weg. Kritiker sprechen von einem Tabubruch, Befürworter von überfälliger Klarheit. Die Debatte ist hochemotional, denn sie berührt die Grundfesten von Recht und Moral und lässt kaum Raum für Zwischentöne.

Dänemark treibt die Eskalation weiter voran und sucht Verbündete, um die Regeln Europas neu zu schreiben. Die Botschaft ist unmissverständlich: Der Schutz der eigenen Gesellschaft soll Vorrang haben, auch wenn internationale Abkommen neu verhandelt werden müssen. Parallel verschärft die Regierung den Druck auf Ausreisepflichtige, setzt auf Rückkehrprogramme und härtere Bedingungen in Ausreisezentren. Was als nationale Sicherheitsstrategie beginnt, könnte zu einer europäischen Zerreißprobe werden – mit Folgen, die weit über Kopenhagen hinausreichen.

