AfD-Fraktion Hessen verurteilt Anschlag in Dietzenbach scharf!

Zur Explosion vor dem Wohnhaus einer Kommunalpolitikerin der Grünen in Dietzenbach sagt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, Robert Lambrou:

„Die AfD-Fraktion verurteilt den Anschlag in Dietzenbach aufs Schärfste. Wir hoffen, dass der oder die Schuldigen ebenso wie die Hintergründe der Tat bald ermittelt werden. Gewalt ist in der politischen Auseinandersetzung ohne Wenn und Aber zu verurteilen, egal von wem sie ausgeht, egal wen sie trifft. Wer zu Gewalt greift hat den Boden des menschlichen Miteinanders verlassen und muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates zur Verantwortung gezogen werden.

Frau Chawla und Ihrer Familie wünsche ich auch im Namen der Fraktion, dass sie sich von den psychischen Folgen dieses Anschlags rasch und vollständig erholen möge.“

AfD-Fraktion im Hessischen Landtag