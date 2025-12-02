AfD schockiert Deutschland: Union rutscht weiter ab!

Die politischen Verhältnisse in Deutschland geraten ins Wanken: Die AfD jagt von Rekordergebnis zu Rekordergebnis und demütigt die einst übermächtige Union. Bei der neuesten Insa-Umfrage setzt die rechte Partei ihren Höhenflug fort, während CDU und CSU in eine tiefe Krise stürzen. Für viele Beobachter ist dieses Ergebnis nichts weniger als ein politischer Erdrutsch: Die AfD dominiert das Parteien-Ranking und baut ihren Vorsprung deutlich aus.​

Die SPD taumelt von einem Tiefpunkt zum nächsten und verliert weiter an Zustimmung. Eine schwarz-rote Koalition, noch vor kurzem als Bollwerk gegen Rechtspopulisten gewertet, erreicht inzwischen keine stabilen Mehrheiten mehr – die traditionellen Parteien schaffen zusammen nicht einmal annähernd genug Zustimmung, um den Aufstieg der AfD zu bremsen. Die Grünen und die Linke stagnieren seit Wochen, können dem politischen Klima nichts entgegensetzen und verschwinden mit ihren Werten im Bereich der Bedeutungslosigkeit. Die liberalen und neuen Bewegungen wie BSW und FDP stehen kurz vor dem Aus – von frischen Impulsen für das Land keine Spur.​

In Berlin und den großen deutschen Städten ist die Schockstarre deutlich spürbar. Politische Kommentatoren warnen vor einem Trend, der das demokratische Gleichgewicht nachhaltig zerstören könnte. Die AfD profitiert von massiven Protestpotenzialen und dem immer lauter werdenden Unmut über die etablierte Politik. Ihr Rekordergebnis wird zum Menetekel für eine Bundesrepublik, in der die Ränder kräftig wachsen und die politische Mitte bröckelt. Mit jedem Prozentpunkt, den die AfD dazugewinnt, wächst die Angst vor Szenarien, in denen parlamentarische Mehrheiten kippen und Regierungsbildung zur Farce wird.​