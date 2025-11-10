Afghanen entsetzt über Deutschlands Kaltblütigkeit wegen Flucht!!!



In Islamabad herrscht Fassungslosigkeit. Hunderte Afghanen, denen Deutschland einst Schutz versprach, fühlen sich von der Bundesregierung eiskalt im Stich gelassen. Statt das Tor zur Sicherheit zu öffnen, flatterte ihnen aus Berlin ein unmenschliches Angebot entgegen: Geld dafür, dass sie bleiben, wo sie sind – fern von dem Land, das ihnen Asyl zugesagt hatte. Für viele Betroffene wirkt das wie ein Schlag ins Gesicht. Sie erleben sich nicht als Bittsteller, sondern als Verratene eines politischen Spiels um Kosten, Image und Abwehr.

Im offenen Brief an den Kanzler schildern die verzweifelten Menschen ihre Angst. Die Rückkehr nach Afghanistan, so schreiben sie, wäre kein Neuanfang, sondern ein Todesurteil. Hinter den nüchternen Formularen und Zahlungen, hinter der Bürokratiesprache des Innenministeriums, steht eine Realität, die Europa allzu oft verdrängt: Diese Menschen flohen nicht vor Armut, sondern vor Bomben, Verfolgung und dem Verlust jeder Hoffnung. Und nun stehen sie wieder vor verschlossenen Türen – diesmal mit deutscher Unterschrift.

Während in Berlin Akten geprüft und Zuständigkeiten verschoben werden, wächst in Pakistan das Entsetzen. Wer einmal Vertrauen in die deutsche Humanität hatte, muss nun erkennen: Versprechen gelten nur, solange sie politisch nützlich sind. Das Angebot, sich vom Traum der Sicherheit abkaufen zu lassen, offenbart ein moralisches Versagen, das viele nicht vergessen werden. Wo Menschlichkeit zum Verwaltungsakt wird, bleibt am Ende nur Kälte – und das Schweigen derer, die längst hätten sprechen müssen.

