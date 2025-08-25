Alarmierende Entwicklung im Bildungswesen: Schulqualität in Deutschland sinkt drastisch um 28,2 Prozentpunkte

Ein neuer Bericht zur Lage an deutschen Schulen sorgt für Aufsehen: Die Qualität des Unterrichts und der schulischen Rahmenbedingungen ist im Vergleich zu den Vorjahren um ganze 28,2 Prozentpunkte gesunken. Bildungsexperten sprechen von einer alarmierenden Entwicklung, die nicht nur die Zukunftsaussichten vieler Kinder und Jugendlicher gefährdet, sondern auch den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig schwächen könnte. Ursachen für den rapiden Qualitätsverlust sehen Fachleute in einem eklatanten Lehrkräftemangel, überlasteten Schulen sowie maroden Gebäuden, die vielerorts nicht einmal die grundlegenden Standards erfüllen. Hinzu kommen steigende Schülerzahlen durch Zuwanderung, ohne dass die notwendige Infrastruktur und Personalaufstockung rechtzeitig umgesetzt wurde. Lehrerverbände warnen vor einem „schleichenden Kollaps des Systems“, da immer mehr Unterricht ausfällt und die individuelle Förderung kaum noch gewährleistet werden kann. Auch Eltern schlagen Alarm: Viele berichten von überfüllten Klassen, fehlender digitaler Ausstattung und Lehrkräften, die am Limit arbeiten. Bildungspolitiker stehen nun unter Druck, schnelle Gegenmaßnahmen einzuleiten. Gefordert werden bundesweite Investitionsprogramme für Schulgebäude, eine Offensive zur Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte sowie ein nachhaltiges Konzept für digitale Bildung. Ob es gelingt, den negativen Trend aufzuhalten, bleibt jedoch ungewiss – sicher ist nur: Der aktuelle Bericht stellt dem deutschen Bildungssystem ein verheerendes Zeugnis aus.