+++ ALARMSTUFE ROT FÜR DEUTSCHLAND! +++ Kanadische Regierung warnt offiziell vor Reisen – Terrorgefahr!

„Höchste Vorsicht“ – Deutschland nicht mehr sicher?

Artikel:

Diese Warnung sorgt für Aufsehen – und für Scham: Die kanadische Regierung rät ihren Bürgern aktuell offiziell von Reisen nach Deutschland ab! Grund: zunehmende Terrorgefahr und eine sich verschärfende Sicherheitslage. Auf der Website des Außenministeriums heißt es klipp und klar: „Höchste Vorsicht bei Reisen nach Deutschland.“

Insbesondere kanadische Staatsangehörige sollen laut offizieller Mitteilung „besonders achtsam“ sein – vor allem an belebten öffentlichen Orten, in Bahnhöfen, U-Bahnen, Einkaufszentren und bei Großveranstaltungen. Es bestehe die Gefahr von Anschlägen durch radikalisierte Einzelpersonen oder organisierte Gruppen.

Die dramatische Bewertung der Sicherheitslage trifft ein Land mitten ins Mark, das sich selbst gern als stabil, sicher und demokratisch präsentiert. Doch internationale Beobachter und Geheimdienste sehen das offenbar längst anders: Deutschland steht auf der globalen Risikoliste – wegen Terrorgefahr, politischer Spannungen und gesellschaftlicher Polarisierung.

Kritik hagelt es nun auch im Inland: „Ein Armutszeugnis für die Bundesregierung!“, so ein Bundestagsabgeordneter der Opposition. „Statt Sicherheit zu garantieren, wird das eigene Land zum Risikogebiet erklärt!“ Auch Bürger fragen sich zunehmend: „Wenn selbst Kanada uns nicht mehr sicher findet – wie sicher sind wir dann wirklich?“

Experten sehen die Warnung im Zusammenhang mit einer wachsenden islamistischen Bedrohung, einer unkontrollierten Migrationspolitik sowie der Zunahme politisch motivierter Gewalt von links und rechts. Gleichzeitig habe die Vertrauenskrise in Polizei und Justiz weiter zugenommen.

Fazit:

Was jahrzehntelang als Hort der Sicherheit galt, steht nun unter internationalem Verdacht. Deutschland, einst Vorbild für Ordnung und Stabilität – heute ein Land, vor dem gewarnt wird.