ALBTRAUM IM SUPERMARKT!Als Kunden an der Kasse warteten, stürzte plötzlich das Dach ein – Trümmer, Panik, Verletzte!

Gelsenkirchen – Es sollte ein ganz normaler Einkauf am Nachmittag werden, doch dann verwandelte sich der Supermarkt in ein Trümmerfeld: Gegen 16:12 Uhr stürzte im vollbesetzten „Markt & Frisch“-Supermarkt in Gelsenkirchen-Bismarck plötzlich ein großer Teil der Decke im Kassenbereich ein – genau in dem Moment, als rund ein Dutzend Kunden gerade in der Warteschlange standen, um zu bezahlen! Splitterndes Holz, herabfallende Gipsplatten, Staub, Schreie – innerhalb von Sekunden herrschte Panik. Mehrere Kunden wurden von herabstürzenden Trümmern getroffen, Einkaufswagen kippten um, Regale wankten, Menschen rannten schreiend aus dem Gebäude. Ein Augenzeuge schildert: „Ich habe noch gesehen, wie sich oben Risse gebildet haben, dann hat’s geknackt – und plötzlich kam alles runter!“ Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, auch Rettungshubschrauber wurden angefordert. Laut ersten Angaben wurden drei Personen verletzt, eine Frau schwer – sie wurde unter den Trümmern eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. „Sie schrie vor Schmerzen, als wir sie rausgezogen haben“, berichtet ein Ersthelfer. Ein Kind erlitt einen Schock, mehrere Kunden wurden ambulant behandelt. Das gesamte Gebäude wurde geräumt und abgesperrt. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar – ein Statikfehler, Wasserschäden oder Baupfusch werden nicht ausgeschlossen. Ein Statiker prüft derzeit, ob Einsturzgefahr für weitere Gebäudeteile besteht. Der Markt wurde vor weniger als fünf Jahren renoviert – ob es damals bereits Mängel gab, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, die Bauaufsicht ermittelt. Für die Betroffenen bleibt der Schock tief: „Ich hatte meinen Sohn auf dem Arm – fünf Sekunden später wäre er unter den Trümmern gewesen“, erzählt eine junge Mutter unter Tränen. Kunden, die ihre Einkäufe nicht bezahlen konnten, ließen ihre Wagen zurück – viele wollten nur noch weg. Ein Feuerwehrsprecher sprach von einem „dramatischen Vorfall, der schlimmer hätte ausgehen können“. Der Bürgermeister kündigte eine lückenlose Aufklärung an. Für Gelsenkirchen ist es ein Schock – und für die Opfer ein Albtraum, den sie nie vergessen werden.