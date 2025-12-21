Also doch! Clinton-Gemälde hing bei Epstein – Skandalbild sorgt für Wirbel in Washington!

Washington – Es ist kein harmloses Kunstwerk, sondern eines, das Sprengkraft hat: Ein Porträt von Ex-US-Präsident Bill Clinton im blauen Frauenkleid – und es hing tatsächlich in Jeffrey Epsteins New Yorker Luxusvilla! Was lange als skurriles Gerücht galt, ist nun offenbar bestätigt. Nach der jüngsten Veröffentlichung Tausender Seiten aus den Epstein-Akten steht Clinton wieder im grellen Licht der Öffentlichkeit. Ausgerechnet der Mann, der sich einst als moralisches Vorbild inszenierte, musste nun zusehen, wie die alten Schatten seiner Vergangenheit erneut aufleben.

Die jetzt aufgetauchten Dokumente enthüllen, dass Clinton tatsächlich in Epsteins Umfeld eine größere Rolle spielte als bislang bekannt. Fotos zeigen ihn beim Feiern im Whirlpool, beim entspannten Plausch im Pool – stets in Gesellschaft junger Frauen. Besonders brisant: Eine Aufnahme zeigt eine Unbekannte auf seinem Schoß, offenbar an Bord eines Privatjets. Insider nennen die Maschine seit Jahren „Lolita-Express”, weil dort alles erlaubt gewesen sein soll, was besser im Verborgenen geblieben wäre.

Doch am meisten Aufsehen erregt das bizarre Gemälde – Clinton in einem blauen Kleid, das stark jenem ähnelt, das Monica Lewinsky trug, als die Affäre mit dem Präsidenten ans Licht kam. Ein symbolisches Bild, das Spott, Scham und Machtmissbrauch in Farbe gießt. Für viele Amerikaner ist klar: Das Gemälde steht sinnbildlich für eine politische Ära voller Geheimnisse, Verführungen und Lügen. Und während Epstein tot ist, wird Clinton diesen Schatten wohl nie mehr los.