Amanda Knox Freispruch – und jetzt?

Perugia – Der Schock sitzt tief, die Fragen sind lauter denn je: Amanda Knox ist freigesprochen – erneut. Doch der grausame Mord an Meredith Kercher bleibt ungesühnt. Nun kommt plötzlich neue Bewegung in einen Fall, der seit fast zwei Jahrzehnten ganz Europa in Atem hält. Die Ermittler sollen eine neue Spur verfolgen. Ein Mann, der kurz nach der Tat plötzlich untergetaucht ist, steht im Fokus. Wird er der Schlüssel zur Wahrheit sein? Oder ist es nur ein weiteres Kapitel in einem nie enden wollenden Justizdrama?

Der Mord an der jungen britischen Studentin war von Anfang an von Skandalen und Fehlern überschattet. Schlampige Spurensicherung, widersprüchliche Aussagen, internationale Medienhysterie – und eine Justiz, die immer wieder zwischen Schuld und Unschuld schwankte. Amanda Knox wurde zur Ikone eines Justizskandals – je nachdem, wen man fragt, als Opfer oder Täterin. Der eigentliche Kern, das Opfer Meredith, rückte dabei immer mehr in den Hintergrund. Statt Antworten gab es Jahre voller Schuldzuweisungen, Schlagzeilen und öffentlicher Spekulationen.

Jetzt, mit einem neuen Verdächtigen, scheint sich der Kreis womöglich zu schließen – oder noch weiter zu öffnen. Die Frage bleibt: Warum erst jetzt? Was wurde übersehen, was womöglich absichtlich ignoriert? Und was sagt es über ein Rechtssystem aus, das nach all den Jahren noch immer keinen klaren Abschluss findet? Für Merediths Familie ist der Albtraum jedenfalls noch lange nicht vorbei. Der Freispruch von Knox bedeutet für sie vor allem eines: Die Gerechtigkeit ist weiter in weiter Ferne.