Amerika dreht Europa den Rücken zu

Neue Sicherheitsdoktrin aus Washington – Trump macht ernst mit „America First“

Washington sendet eine eiskalte Botschaft über den Atlantik: Kümmert euch endlich um euch selbst! Mit der frisch präsentierten Verteidigungsstrategie macht das Pentagon unmissverständlich klar, dass der militärische Schutzschirm über Europa deutlich dünner wird. Bereits Anfang Dezember hatte das Weiße Haus in seiner Sicherheitsdoktrin signalisiert, dass die goldenen Zeiten des automatischen Rundum‑Schutzes für den alten Kontinent vorbei sind. Jetzt folgt der nächste Paukenschlag: Europa bleibt zwar wichtig, steht aber nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste. Die klare Ansage zwischen den Zeilen: Wer in Berlin, Paris oder Warschau noch auf ewigen US‑Rundumservice hofft, hat den Weckruf aus Washington nicht verstanden.

Das neue Leitdokument aus dem Pentagon trägt den Stempel einer Zeitenwende. Unter dem Titel „Restoring Peace“, zu Deutsch etwa Wiederherstellung des Friedens, entwirft die US‑Regierung das Bild eines neuen goldenen amerikanischen Zeitalters, in dem sich alles zuerst um die Interessen der eigenen Bürger dreht. Frühere Regierungen, so der scharfe Vorwurf, hätten viel zu lange gezögert, genau das zu tun, und damit die Bedürfnisse der Amerikaner hintenangestellt. Donald Trump präsentiert sich in dem Papier als der Mann, der den Schalter umgelegt hat: entschlossen, kompromisslos, mit dem Versprechen, Amerika wieder groß zu machen – selbst wenn das bedeutet, liebgewonnene Gewissheiten der Verbündeten in Europa zu zerschlagen.

Gleichzeitig vollzieht Washington einen harten Kurswechsel in der Außen‑ und Militärpolitik: Schluss mit Interventionswut, Schluss mit endlosen Militäreinsätzen fern der Heimat, Schluss mit teuren Experimenten zum Umbau fremder Staaten. Die Botschaft lautet nicht Isolation, sondern knallharte Abschreckung: Frieden durch Stärke, mit einem Amerika, das sich selbst als Schwert und Schild sieht – bereit, Kriege zu verhindern, aber ebenso bereit, jene zu schlagen, die es wagt, die Nation herauszufordern. Für Europa bedeutet das eine brutale Wahrheit: Der große Beschützer rückt ein Stück zurück, und plötzlich steht der Kontinent im grellen Scheinwerferlicht der eigenen Verantwortung. Rüstet der Westen nach, übernimmt mehr Lasten, oder erlebt er sein böses Erwachen, wenn der amerikanische Schutzschirm eines Tages nur noch ein dünner Schatten früherer Tage ist?

