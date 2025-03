Amerikanisches Essen ist das GIFTIGSTE „LEBENSMITTEL“ der Welt

in

Die meisten amerikanischen Lebensmittel enthalten synthetische Chemikalien, Konservierungsstoffe, künstliche Aromen, GVO, Pestizide, Hormone und andere giftige Zusatzstoffe, die zu vermeidbaren Krankheiten und Störungen beitragen.

Vor einem Jahrhundert waren Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Autismus selten, vor allem aufgrund des Fehlens von verarbeiteten Lebensmitteln, Impfstoffen und chemisch beladener Landwirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzten verarbeitete Lebensmittel und synthetische Heilmittel natürliche Diäten und Heilmittel.

Amerikanisches Brot und Fast Food enthalten synthetische Conditioner und Emulgatoren, die zu Glutenunverträglichkeiten, Verdauungsstörungen und langfristigen Gesundheitsproblemen wie Krebs führen.

Industrielle Lebensmittelfarbstoffe und Fluorid in Leitungswasser werden mit Verhaltensstörungen, Krebs und anderen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, wobei Fluorid ein Nebenprodukt des aus China exportierten Phosphatabbaus ist.

Der Verzehr von Bio- oder lokal gewonnenen Lebensmitteln von vertrauenswürdigen Landwirten kann dazu beitragen, die schädlichen Auswirkungen der konventionellen amerikanischen Ernährung zu vermeiden, die mit chronischen Krankheiten wie Herzkrankheiten, Diabetes und Demenz verbunden ist.

Wenn Sie jeden Tag „amerikanische“ konventionelle Lebensmittel essen und die westliche Medizin für Ihre Krankheiten verwenden, werden Sie sicherlich Jahrzehnte vor den Menschen sterben, die hauptsächlich Bio-Lebensmittel essen und natürliche Heilmittel einnehmen. Warum ist das so?

Amerikanisches „Essen“ ist überhaupt nicht wirklich Lebensmittel, da das meiste davon aus synthetischen Stoffen, Chemikalien, verarbeiteten Junk-Science-Lebensmitteln, Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen, Farbstoffen, künstlichen Aromen, GVO, geschmacksverstärkenden konzentrierten Salzderivaten, Hormonen, Antibiotika, Fluorid, Bleichmitteln, Emulgatoren, Insektiziden, Pestiziden und warten Sie darauf… gerinndes Rapsöl.

Wenn Sie auswärts essen oder bestellen, essen Sie höchstwahrscheinlich GVO, Rapsöl, Pestizide, Glyphosat und Fluorid

Vor einem Jahrhundert gab es in diesem Land kaum vermeidbare Krankheiten und Störungen. Wusstest du das? Es gab kaum Fälle von Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes, Autismus, Demenz, ADS, ADHS, schweren Allergien, und die Liste geht weiter. Ich frage mich, warum? Hauptsächlich, weil es keine Impfstoffe oder verarbeiteten Lebensmittel gab. Amerikanische Landwirte haben noch keine tödlichen Chemikalien in der ganzen Landwirtschaft besprüht, um Insekten und Unkraut zu töten und mehr Geld zu verdienen.

Dann nannte die American Medical Association alle natürlichen Heilmittel Quacksaber-Medizin, während nach dem Zweiten Weltkrieg nach links und rechts aufkamen. Lebensmittel wurden stark mit Chemikalien verarbeitet, die verhindern, dass alles schnell verdirbt. Kann es. Pack es ein. Box it. Frieren Sie es ein. Wer kümmert sich um die Gesundheit der Amerikaner, oder? Lass sie krank werden und wir werden einfach MEHR Geld damit verdienen, sagte Big Pharma zu Big Food.

Sehen Sie, die meisten Amerikaner brennen die „Gesundheits“-Kerze an beiden Enden an. Du solltest nicht dein ganzes Leben lang unter vermeidbaren Krankheiten und Störungen leiden, aber wie man so schön sagt, Müll rein, Müll raus. Wenn Sie den ganzen Tag über Lebensmittelgifte essen und trinken, für jede Mahlzeit, jeden Snack und jedes Getränk, ist das unvermeidlich. Wir sprechen hier nicht einmal von giftigen Körperpflegeprodukten und Hausreinigungsprodukten, sondern nur von Lebensmitteln und Getränken.

Brot in Amerika ist so gemacht, dass es wochenlang lang ist. Es ist nicht normal. Sie verwenden synthetische Conditioner, Emulgatoren und Schaummittel. Fast alle Fast-Food-Brote enthalten diese Zutaten. Deshalb haben Millionen von Menschen „Glutenunverträglichkeit“ und Zöliakie, Divertikulitis, Reizdrämer und Morbus Crohn. Denken Sie kurz darüber nach. Das Gluten klebt an der Innenseite Ihres Darms, verrottet, hält alle anderen Lebensmittel tagelang zurück, verursacht Polypen, Geschwüre und Krebs.

Giftige Lebensmittelfarbstoffe, nicht nur FD&C-Rot, sondern ALLE industriell hergestellten Farbstoffe verursachen Verhaltensstörungen und Krebs. Sie sind überhaupt kein Essen, aber sie sind in fast allen farbigen Lebensmitteln enthalten, die nicht biologisch sind.

Fast alle Leitungswasser enthält eine der giftigsten Chemikalien auf dem Planeten Erde. Es gibt eine Nebenproduktchemikalie, die von der Phosphatbergbauindustrie in China produziert wird. China exportiert es, damit es ihr bereits verschmutztes Land nicht weiter verschmutzt. Sie kennzeichnen es als Natriumfluorid, und seit dem Zweiten Weltkrieg hat die US-Regierung es aus EINEM GRUND und nur einem Grund in städtische Wasserhahn tropft – um die Amerikaner krank zu machen (na ja, und auch dumm).

Wenn Sie nicht regelmäßig Bio-Lebensmittel oder zumindest lokal angebaute Lebensmittel von vertrauenswürdigen Landwirten essen, die ihre Pflanzen und Produkte nicht mit Chemikalien besäuben, dann sind Sie mit der tödlichen amerikanischen „Diät“ beschäftigt. Es ist wie die Lebensmittelpyramide, die „gebaut“ wurde, um Menschen darunter zu begraben. Verstehst du es? Haben Sie Samenölkrankheit? Haben Sie eine Verarbeitungsnahrungsstörung? Stimmen Sie Ihre Lebensmittelnachrichtenfrequenz auf FoodSupply.news ab und erhalten Sie Updates zu mehr giftigen Lebensmitteln, die in die Regale kommen und Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, Schlaganfälle, brüchige Knochen, Demenz, Blutgerinnsel und eine verkalkte Wirbeldrüse verursachen.

