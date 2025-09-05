AMOK IN SCHULE IN ESSEN!In der Pause stach er seiner Lehrerin in den Bauch – Schüler in Panik, Polizei erschießt Täter!

Essen – Blutiger Albtraum an einer Schule im Stadtteil Altendorf: Während der großen Pause kommt es am Montagvormittag zu einem grausamen Amoklauf. Ein 17-jähriger Schüler zückt plötzlich ein Messer – und rammt es seiner Lehrerin in den Bauch! Die Frau sackt schwer verletzt zusammen. Kinder schreien, Lehrkräfte eilen herbei. Chaos auf dem Schulhof – dann fallen Schüsse. Die Polizei stoppt den Täter mit tödlicher Gewalt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9:35 Uhr an der Städtischen Gesamtschule Altendorf, einer Schule mit rund 800 Schülerinnen und Schülern. Augenzeugen berichten, dass der Täter – ein Schüler der elften Klasse – völlig unvermittelt auf seine Lehrerin losging. Offenbar hatte er gezielt auf sie gewartet und sie beim Verlassen des Lehrerzimmers abgefangen. „Er kam von der Seite, stach einfach zu“, sagt ein Mitschüler geschockt. „Dann ist alles explodiert.“

Die 44-jährige Pädagogin, die Mathematik und Sozialkunde unterrichtet, wurde mit schweren Stichverletzungen in die Uniklinik Essen eingeliefert. Laut Kliniksprecher besteht Lebensgefahr. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, räumte das Gelände, durchsuchte Klassenräume und sicherte Spuren. Der Täter – ein Jugendlicher mit kosovarischem Hintergrund – wurde im Schulgebäude gestellt. Als er laut Polizei mit dem Messer auf die Beamten losging, schossen diese – der Täter starb noch am Tatort.

Nach ersten Ermittlungen war der Schüler nicht vorbestraft, aber offenbar psychisch auffällig. In den letzten Monaten sei es zu mehreren Vorfällen gekommen, bei denen er im Unterricht „abwesend und aggressiv“ gewirkt habe. Eltern und Mitschüler beschreiben ihn als still, aber unberechenbar. Offenbar fühlte er sich von der Schule und einzelnen Lehrern „ungerecht behandelt“.

Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach von einer „Tragödie, wie wir sie in Deutschland nicht kennen dürfen“. Ministerpräsident Hendrik Wüst zeigte sich erschüttert: „Unsere Gedanken sind bei der schwer verletzten Lehrerin, bei den Kindern, bei allen Beteiligten. Schulen müssen sichere Orte sein – das ist unsere Pflicht.“

In Essen wurde umgehend ein Krisenstab eingerichtet. Psychologen betreuen Schüler, Lehrer und Eltern. Der Unterricht wurde bis auf Weiteres ausgesetzt. Viele Schülerinnen und Schüler, die Zeugen der Tat wurden, stehen unter Schock. Ein Vater sagte: „Meine Tochter hat das Blut gesehen. Sie zittert noch immer. Das wird sie ihr Leben lang nicht vergessen.“

Im Netz kocht unterdessen die Debatte hoch: Wie konnte ein bewaffneter Jugendlicher unbehelligt in die Schule gelangen? Warum gab es keine Warnzeichen? Und wie steht es generell um Sicherheit und Gewaltprävention an deutschen Schulen?

Forderungen nach Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten. Die Polizeigewerkschaft fordert verpflichtende Schulpsychologen an jeder Einrichtung. Bildungspolitiker sprechen von einem „Weckruf“. Einige Stimmen fordern sogar Einlasskontrollen oder Metalldetektoren – ein Novum für Deutschland.

Fazit: Essen wird von einem brutalen Amoklauf erschüttert. Eine Lehrerin kämpft ums Überleben, ein Jugendlicher ist tot, eine ganze Schule traumatisiert. Die Frage bleibt: Hätte man die Tat verhindern können? Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.