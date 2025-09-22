AMOKFAHRT BEI KIRMES! 41-JÄHRIGER RAST MIT AUTO IN MENSCHENGRUPPE – FESTNAHME NACH GROSSFAHNDUNG!

Niederdorla in Thüringen erlebte am späten Samstagabend den blanken Horror: Auf einer fröhlichen Kirmes-Veranstaltung verwandelte sich die Stimmung gegen 23 Uhr schlagartig in blanke Panik, als ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto plötzlich auf eine Gruppe Besucher zuraste – offenbar mit voller Absicht! Fünf Menschen wurden verletzt, konnten dem heranrasenden Fahrzeug jedoch im letzten Moment noch ausweichen, sonst hätte das Ganze tödlich enden können! Schon vor dem Vorfall war der Mann durch extrem lautes Verhalten und eine riskante Fahrweise am Rand des Festgeländes aufgefallen, Zeugen meldeten ihn wegen überhöhter Geschwindigkeit und waghalsiger Manöver – doch die Gefahr wurde offenbar unterschätzt. Noch brisanter: Laut Polizei wechselte der Täter zwischenzeitlich sogar das Fahrzeug, als die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er plötzlich Gas und flüchtete – die Polizei verlor ihn aus den Augen. Nur Minuten später kam es zum dramatischen Angriff auf die Kirmes-Besucher. Augenzeugen berichten von panischen Schreien, weinenden Kindern, und Menschen, die in letzter Sekunde zur Seite sprangen. Sofort wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet – mit Erfolg: Gegen Mitternacht konnte der Mann nach einem Hinweis lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, Ermittler prüfen derzeit, ob ein gezielter Angriff vorlag oder der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Das Motiv bleibt bislang ein Rätsel. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Tötungsdelikt, ein psychiatrisches Gutachten soll nun Aufschluss über den Geisteszustand des 41-Jährigen geben. Die Gemeinde steht unter Schock, viele fragen sich: Wie konnte es so weit kommen? Warum war der Mann noch hinter dem Steuer, obwohl bereits Warnungen vorlagen? Für die fünf Verletzten endet das Volksfest mit einem Schrecken, den sie wohl nie vergessen werden – nur durch Glück wurde hier keine Katastrophe ausgelöst. Die Kirmes wurde abgebrochen, Sicherheitsmaßnahmen sollen nun verschärft werden. Ein friedlicher Abend wird zum Albtraum – weil ein Mann zur rollenden Bedrohung wurde.