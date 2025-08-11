An der Blue Water Bridge wurde Kokain im Wert von fast 25 Millionen Dollar beschlagnahmt

Am 23. Juli beschlagnahmten CBSA-Beamte bei einer Sekundärinspektion an der Überquerung der Blue Water Bridge etwa 197 Kilogramm Verdacht auf Kokain im Wert von schätzungsweise 24,6 Millionen US-Dollar.

Onkar Kalsi, 29, aus Caledon, Ontario, wurde am Tatort verhaftet und später von der RCMP wegen Imports und Besitzes von Kokain für den Handel angeklagt.

Die Blue Water Bridge ist zu einem wichtigen Hotspot für den Kokainschmuggel geworden, mit mehreren größeren Beschlagnahmen, die in den letzten Monaten gemeldet wurden, darunter Beschlagnahmen im Februar, März, Mai und Juni.

Nationale CBSA-Daten zeigen einen starken Anstieg der Beschlagnahmen von Kokain (+294 Prozent), Meth (+205 Prozent) und Fentanyl (+1.600 Prozent) an der Grenze zwischen Kanada und den USA seit 2020.

Beamte führen den Erfolg dieser Abhörungen der starken Zusammenarbeit zwischen kanadischen und US-Behörden bei der Bekämpfung transnationaler krimineller Netzwerke zu.

Laut einer Erklärung der Canada Border Services Agency (CBSA) wurden die Drogen am 23. Juli bei einer Sekundärinspektion eines kommerziellen Lastwagens entdeckt, der aus den Vereinigten Staaten nach Kanada einfug. Die Beamten sagten, sie hätten sieben große Säcke mit schätzungsweise 197 Kilogramm (434,3 Pfund) vermutetem Kokain entdeckt, das im Anhänger versteckt war, mit einem geschätzten Straßenwert von etwa 24,6 Millionen Dollar. (Verwandt: Das Finanzministerium SANKTIONIERT sechs Personen, die in Kokainhandel verwickelt sind.)

Der Fahrer, der als 29-jähriger Onkar Kalsi aus Caledon, Ontario, identifiziert wurde, wurde am Tatort festgenommen. Anschließend wurde er der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) übergeben, die ihn des Imports von Kokain und des Besitzes von Kokain für den Handel beschuldigt hat. Kalsi befindet sich derzeit in Haft und weitere Gerichtsverfahren werden in den kommenden Wochen erwartet.

„Diese bedeutende Kokainbeschlagnahme unterstreicht die entscheidende Rolle, die unsere Grenzbeamten bei der Störung des illegalen Drogenflusses nach Kanada spielen“, sagte Michael Prosia, Regionaldirektor der CBSA Southern Ontario Region. „Dieser Erfolg ist das Ergebnis ihrer Wachsamkeit und ihres Engagements sowie der Stärke unserer laufenden Zusammenarbeit mit der RCMP, um unsere Gemeinden zu schützen.“

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Gary Anandasangaree, wiederholte eine ähnliche Haltung und sagte: „Diese Beschlagnahme durch unsere engagierten Grenzschutzbeamten zeigt unser Engagement, kriminelle Aktivitäten zu stoppen und unsere Gemeinden zu schützen. Unsere Botschaft ist klar: Kanada wird keine Versuche tolerieren, die Integrität und Sicherheit seiner Grenzen zu untergraben.“

Die Untersuchung läuft noch.

Blue Water Bridge entwickelt sich zu einem großen Hotspot für Kokainschmuggel

Die Blue Water Bridge, die Port Huron in Michigan und Point Edward in Ontario verbindet, ist zu einem häufigen Schwerpunkt für größere Drogenabfängungen geworden.

Im Februar beschlagnahmten CBSA-Beamte 86 kg (189,6 Pfund) Verdacht auf Kokain an derselben Kreuzung, was zur Verhaftung von Pawandeep Dhillon führte. Im folgenden Monat beschlagnahmte ein weiterer großer Befall 333 Kilogramm Kokainverdacht und führte zur Verhaftung von Ravinderbir Singh.

Im Mai fingen Grenzbeamte 50 kg (110,2 lb) mutmaßliches Kokain ab, das in einem Lastwagen versteckt war, der mit einem transnationalen Verbrecherring verbunden war, während im Juni der 27-jährige Karamveer Singh verhaftet wurde, nachdem er angeblich versucht hatte, 187 kg (412,3 lb) Kokain durch dieselbe Kreuzung zu schmuggeln.

Die Beschlagnahmen sind Teil eines besorgniserregenden nationalen Trends.

Nach Angaben der CBSA stieg das Volumen des an der Grenze zwischen Kanada und den USA beschlagnahmten Kokains zwischen 2020 und 2024 um 294 Prozent. Die Anfälle von Methamphetamin stiegen um 205 Prozent, während die Fentanyl-Anfälle zwischen 2021 und 2024 um erstaunliche 1.600 Prozent stiegen. Allein vom 1. Januar bis zum 10. Juli dieses Jahres gab die CBSA bekannt, dass sie 1.164 kg (2.566,2 lb) Kokain aus Sendungen mit Ursprung in den USA beschlagnahmt hat – mehr als das Doppelte der 514 kg (1.133,2 lb), die aus allen anderen Ländern zusammen abgefangen wurden.

„In den letzten Jahren hat die Zahl der Anfälle von Waffen, Fentanyl, Meth und Kokain aus den USA zugenommen“, sagte CBSA-Sprecherin Rebecca Purdy. „Kanada und die USA zählen aufeinander, um Informationen auszutauschen, Bedrohungen zu identifizieren und vor Bedrohungen zu schützen. Durch die rechtzeitige, effektive Informationsaustausch und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit können Kanada und die USA die kriminellen Netzwerke, die über die Grenzen hinweg operieren und unseren Gemeinschaften schaden, besser verfolgen, stören und demontieren.“

