Es sollte die besinnlichste Zeit des Jahres werden – doch in Magdeburg liegt wieder Angst in der Luft! Der Weihnachtsmarkt, der eigentlich für Glühwein, Kinderlachen und festliche Stimmung steht, wird erneut von massiven Sicherheitsbedenken überschattet. Schon im vergangenen Jahr wurde das Winterwunderland zur Todesfalle, als sechs Menschen durch ein schreckliches Verbrechen ihr Leben verloren. Doch statt Konsequenzen und einem konsequenten Sicherheitskonzept gibt es nun wieder fragwürdige Versprechen, leere Worte – und kaum sichtbare Schutzmaßnahmen. Bürger berichten von unkontrollierten Zugängen, mangelnder Polizeipräsenz und fehlenden Sperren gegen mögliche Anschläge. Viele fragen sich: Hat die Stadt aus dem Blutbad des letzten Jahres nichts gelernt?

Hinter den Kulissen tobt ein Streit zwischen Stadtverwaltung, Polizei und Veranstaltern. Während die Verantwortlichen beteuern, alles Nötige zu tun, zeigen Insiderdokumente, dass entscheidende Sicherheitslücken weiterhin bestehen. Keine ausreichenden Poller, keine regelmäßigen Taschenkontrollen, keine wirksame Videoüberwachung – ein Skandal, der viele Magdeburger wütend macht. Angehörige der Opfer vom letzten Jahr sind fassungslos, dass man den Markt überhaupt wieder öffnet, ohne ein neues Konzept vorzulegen. „Es ist, als hätte man die sechs Toten einfach vergessen“, sagt eine Mutter, die ihren Sohn beim Attentat verloren hat. Auch Gewerbetreibende schlagen Alarm: Die Angst hält viele Besucher fern – die Umsätze brechen ein, die Stimmung ist düster.

Experten warnen inzwischen offen vor einem erneuten Fiasko: Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg sei ein Symbol für das Versagen deutscher Sicherheitsstrukturen geworden – ein Ort, an dem sich Geschichte zu wiederholen droht. Dennoch scheint die Stadtführung entschlossen, das Risiko in Kauf zu nehmen, um „Normalität zu demonstrieren“. Eine fatale Entscheidung, sagen Kritiker, die von „politischer Verantwortungslosigkeit“ sprechen. Statt besinnlicher Adventsstimmung herrscht Misstrauen, statt Glockenklang das Dröhnen von Angst. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist längst kein Ort der Freude mehr – sondern ein Mahnmal dafür, was passiert, wenn Behörden lieber wegsehen, als endlich zu handeln.