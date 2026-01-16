ANGST UM KLEINEN NOAH – GANZ DEUTSCHLAND BANGT!

Frankfurt steht unter Schock! Ein kleiner Junge ist wie vom Erdboden verschluckt und niemand weiß, wo er steckt. Seit Tagen suchen Familie, Polizei und verzweifelte Helfer nach dem verschwundenen Kind. Im berüchtigten Bahnhofsviertel herrscht Ausnahmezustand. Streifenwagen durchkämmen Straßen und Hinterhöfe, Einsatzkräfte durchforsten Parks und Uferbereiche. Doch von Noah fehlt jede Spur. Nur sein Schulranzen wurde aufgefunden – ein stummes Zeichen, das die Angst der Angehörigen noch größer macht.

Die Ermittler arbeiten auf Hochtouren, doch bisher ohne den ersehnten Durchbruch. Auch private Spürhundeführer haben sich der dramatischen Suche angeschlossen. In Schraubgläsern wurden Kleidungsstücke des Jungen aufbewahrt, um seinen Geruch zu sichern. Mit großer Hoffnung hielten die Hundeführer den Tieren diese Proben vor die Nase. Die treuen Vierbeiner sollten Noahs Fährte aufnehmen und ihn zu den Helfern zurückführen. Doch auch diese Aktion brachte keinen Erfolg – die Hunde fanden keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.

Die Ungewissheit zerreißt die Familie. Eltern und Freunde klammern sich an jede noch so kleine Hoffnung. Ganz Frankfurt fragt sich, was mit dem Jungen geschehen sein könnte. War es ein Unglück, ein tragisches Missverständnis – oder steckt etwas viel Schlimmeres dahinter? Die Polizei bittet eindringlich um Hinweise aus der Bevölkerung. Jeder noch so unscheinbare Tipp könnte entscheidend sein. Während die Tage vergehen, wächst die Verzweiflung – und mit ihr die Angst, dass sich hinter dem Verschwinden ein furchtbares Geheimnis verbirgt.