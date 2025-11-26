Die Schande von Stuttgart! Angstfahrt im Albtraum-Alltag!

Eine ganz normale Fahrt wird plötzlich zum Albtraum. Mitten in der Stadt wird ein junges Mädchen in einer Bahn Opfer widerwärtiger Belästigung – eine Szene, die verstört und wütend macht. Fahrgäste starren auf ihre Bildschirme, niemand greift ein, während das Kind sich schließlich nur durch Flucht in Sicherheit bringen kann. Was bleibt, ist ein Gefühl der Scham, Angst und völligen Schutzlosigkeit. Wie kann so etwas mitten im öffentlichen Raum geschehen, ohne dass jemand eingreift?

Diese Tat zeigt einmal mehr, wie sehr die alltägliche Sicherheit aus den Fugen geraten ist. Immer wieder berichten Betroffene davon, dass öffentlicher Nahverkehr zur Angstarena geworden ist. Kameras hängen an den Decken, doch sie schrecken Täter kaum ab. Das Vertrauen in Schutz und Ordnung schwindet mit jedem weiteren Vorfall. Eltern sollen ihre Kinder allein zur Schule schicken, während Täter unbehelligt durch die Straßen laufen können. Diese Gleichgültigkeit zerfrisst das Sicherheitsgefühl einer ganzen Gesellschaft.

Während die Polizei nun nach Zeugen sucht, wächst der Zorn vieler Bürger. Wann endlich wird öffentlicher Raum wieder zu einem Ort, an dem Kinder ohne Angst unterwegs sein können? Solange Taten wie diese folgenlos bleiben, werden Worte von Sicherheit und Aufklärung zu leeren Versprechen. Die Stadt schaut hin – aber zu spät.