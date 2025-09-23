ANSCHLAG AUF DÄNEMARK? DROHNEN-ALARM ÜBER FLUGHAFEN – REGIERUNG SPRICHT VON ATTACKE, RUSSLAND WEIST ALLE VORWÜRFE ZURÜCK!

Kopenhagen – Hochspannung in Skandinavien! Mehrere Drohnen überflogen den größten Flughafen Dänemarks, Kastrup bei Kopenhagen – mitten im laufenden Betrieb! Die dänische Regierung spricht inzwischen von einem gezielten Anschlag auf kritische Infrastruktur, der Geheimdienst ist in höchster Alarmbereitschaft, und in der Bevölkerung wächst die Angst vor einem neuen Kapitel hybrider Kriegsführung. Sofort wurden sämtliche Starts und Landungen unterbrochen, der Luftraum über dem Airport gesperrt, das Gelände evakuiert – Chaos pur! Augenzeugen berichten von summenden Geräuschen am Himmel und mindestens drei unidentifizierten Flugobjekten, die offenbar koordiniert in den gesicherten Luftraum eindrangen. Erste Spuren deuten auf eine ausländische Steuerung der Drohnen hin, und im Zentrum der Spekulationen steht erneut Russland. Doch Moskau reagiert kühl: „Diese Vorwürfe entbehren jeder Grundlage“, erklärte ein Sprecher des russischen Außenministeriums. Doch genau das sorgt in Dänemark für noch mehr Misstrauen. Denn das Timing ist brisant – nur Tage zuvor hatte das NATO-Mitglied über neue Militärhilfen für die Ukraine beraten. In Kopenhagen will man die Attacke nicht länger als Zufall abtun: „Das war kein Spielzeugflug, sondern ein gezielter Angriff auf unsere Souveränität“, so Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen. Der Flughafen bleibt weiter unter verstärkter Überwachung, Spezialeinheiten der Polizei und das Militär sichern das Areal. Geheimdienstkreise befürchten, dass dies erst der Anfang war – ein Testlauf, um Sicherheitslücken auszuspähen oder den zivilen Luftverkehr lahmzulegen. Auch in Schweden und Norwegen wurden bereits Drohnensichtungen gemeldet. Experten sprechen von einer neuen Form der Kriegsführung, bei der Unsichtbarkeit, Verleugnung und technische Raffinesse die Waffen der Zukunft sind. Die dänische Regierung will nun Beweise sichern und den Vorfall vor die NATO bringen. Die internationale Gemeinschaft schaut besorgt nach Norden – denn wenn sogar Flughäfen in Europa nicht mehr sicher sind, ist kein Ziel mehr tabu.