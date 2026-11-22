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Antalya – Bundesumweltminister Carsten Schneider hat den vorliegenden Beschlussentwurf der Weltklimakonferenz COP31 als „für Deutschland nicht zustimmungsfähig“ zurückgewiesen. Der SPD-Politiker begründete das am Sonntag in Antalya vor allem mit dem fehlenden ausdrücklichen Bekenntnis zu einer Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Eine Einigung gibt es damit noch nicht: Die Verhandlungen laufen weit über das geplante Ende hinaus, das Abschlussplenum war am Sonntagmittag eröffnet, die Europäische Union hat den Text nach Agenturberichten im Plenum formell beanstandet. BILD spricht von einem „weichen Klima-Deal“, den Deutschland abgelehnt habe. Tatsächlich liegt ein Entwurf der Konferenzpräsidentschaft vor, kein gefasster Beschluss.

Stand: 12:47 Uhr MEZ

Der BILD-Text erschien am Sonntag, dem 22. November 2026, um 12.07 Uhr und ist frei zugänglich; eine Bezahlschranke gibt es nicht. Eine eigene Pressemitteilung des Bundesumweltministeriums zu den Äußerungen des Sonntags lag auf den Seiten des Hauses zum Zeitpunkt unserer Prüfung noch nicht vor. Die Zitate stammen aus einer Erklärung Schneiders vor Journalisten in Antalya, die unter anderem die Tagesschau und Agenturen wiedergibt. Daran messen wir, was BILD zuspitzt – und was der amtliche Text sowie die EU-Vertretung tatsächlich hergeben.

Schneider sagte demzufolge, der Text, „so wie er uns final vorgelegt wurde in der dritten Version“, sei für Deutschland nicht zustimmungsfähig. Die Entscheidungsvorlage der Präsidentschaft gebe auf die Bedrohung durch die Klimakrise keine ausreichende Antwort. „Sie geht sogar einen Schritt zurück.“ Und: „Ein Rückschritt gegenüber bisherigen Entscheidungen für Klimaschutz ist das Letzte, was Deutschland sich leisten kann, sondern wir wollen gemeinsam mit den anderen Ländern der Welt vorangehen.“ Man hoffe noch auf eine Entscheidung, er sei jedoch „skeptisch angesichts der letzten Stunden, dass das auf der kurzen Strecke noch gelingen kann“ – „zumal viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile auch abgereist sind, weil diese COP schon seit zwei Tagen eigentlich beendet sein sollte.“ Mehrere deutsche Medien berichten, der Minister habe das kurz vor einem geplanten Heimflug gesagt. Belegt ist zugleich, dass das Abschlussplenum danach weiter tagte; ob und wann Schneider den Ort verlassen hat, ist aus den vorliegenden Quellen nicht zwingend abzuleiten.

Was im Papier steht, lässt sich am veröffentlichten Entwurf nachprüfen. Im Beschlussentwurf der Konferenzpräsidentschaft mit dem Titel „Antalya Pact“, vorgelegt als Entscheidungsvorschlag der Präsidentschaft (Dokument FCCC/PA/CMA/2026/L.25 vom 22. November), kommen die Wörter Kohle, Öl und fossile Brennstoffe nicht vor. Es gibt auch keine Formulierung wie „transitioning away from fossil fuels“. Stattdessen erinnert der Text eingangs an den „United Arab Emirates Consensus“ aus Dubai „in its entirety“ – also an das Gesamtpaket der Klimakonferenz von 2023, zu dem auch der viel zitierte Satz über eine Abkehr von fossilen Energien in Energiesystemen gehörte. Zusätzlich verweist der Entwurf auf den damaligen Beschluss 1/CMA.5, allerdings im Zusammenhang mit der Umsetzung nationaler Klimabeiträge und Anpassungspläne, nicht als ausformulierte neue Ausstiegsverpflichtung.

BILD verkürzt das so: Nach Dubai 2023 habe „dieses Versprechen“ noch im Text gestanden, jetzt gebe es „laut Entwurf bislang nur ein Bekenntnis der Teilnehmerländer, mehr Strom zu produzieren“. Das trifft den Kern der Kritik – das fehlende ausdrückliche Fossil-Bekenntnis –, ist aber ungenau. Der Entwurf enthält ein Ziel, den Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent zu steigern, „alongside efforts to, inter alia, increase clean energy“. Er verpflichtet die Stromerzeugung damit nicht zwingend auf erneuerbare Energien. Außerdem soll die Nutzung von Carbon Capture, Utilization and Storage als „kollektive globale Aspiration“ bis 2035 in den Gigatonnen-Maßstab wachsen; in der später vor Plenum verteilten Fassung wurde das Wort „Accelerating“ durch „Increasing“ ersetzt. Der Text äußert zudem „tiefe Sorge“, dass die Erderwärmung die Marke von 1,5 Grad in den nächsten Jahren überschreiten wird, und will Ausmaß und Dauer dieses Überschreitens begrenzen. Das ist mehr als die bloße Ansage, „mehr Strom zu produzieren“ – und zugleich weniger, als die EU und Deutschland als ausdrückliche Abkehr von Kohle, Öl und Gas verlangt haben.

Zur Einordnung des Dubai-Beschlusses: 2023 vereinbarten die Vertragsstaaten im ersten Global Stocktake, sich in Energiesystemen gerecht, geordnet und ausgewogen von fossilen Brennstoffen wegzubewegen und die Aktion in diesem Jahrzehnt zu beschleunigen. Das war ein politisch gewichtiger Satz, aber kein völkerrechtlich durchsetzbarer Ausstiegsfahrplan mit festen Mengen und Daten. Ihn lediglich zu „recallen“, ohne Kohle, Öl oder Gas neu zu nennen, werten Schneider, Frankreichs Umweltministerin Monique Barbut und die EU-Seite als Rückschritt hinter diesen Stand. Barbut nannte den am Sonntagmorgen vorgelegten Text „noch schwächer als der vorige“. Die EU und ihre Verbündeten hätten die ganze Nacht an einem Kompromiss gearbeitet, der zurückgewiesen worden sei.

Die EU-Position ist schärfer, als BILD sie zusammenfasst. Die Zeitung schreibt, die EU sei „sauer“ und ihr Urteil über den Entwurf laute „enttäuschend“. Der irische Umweltminister Darragh O’Brien, der für die amtierende EU-Ratspräsidentschaft spricht, hatte zunächst gewarnt, die Chance auf eine Einigung schwinde „mit jeder Stunde“. Im eröffneten Abschlussplenum ging er nach Agentur- und Liveberichten weiter: Die Union beanstande den „Antalya Pact“ formell, werde keine Erklärung mittragen, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne, und habe „profound disappointment“ über die Deckungsentscheidung ausgedrückt. Der BBC zufolge nannte er den Text auch „greenwashing“. Das ist eine förmliche Ablehnung im Plenum, nicht nur ein verstimmtes Adjektiv.

Wer den Fortschritt blockiert, bleibt in den amtlichen Zitaten unbestimmt. Schneider sagte, die überwältigende Mehrheit der Staaten engagiere sich im Klimaschutz. „Einige aber verdienen noch ihr großes Geld mit Öl und Gas und sind nicht bereit, dementsprechend das zu reduzieren und einen klaren Fahrplan zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, insbesondere in diesem Bereich, voranzubringen.“ BILD macht daraus den „Verdacht“, in den Verhandlungen hätten sich „Öl-Staaten um Saudi-Arabien durchgesetzt“, und legt Schneider die Verantwortung für den „Stillstand“ in den Mund. Den Namen Saudi-Arabien hat der Minister in den vorliegenden wörtlichen Zitaten nicht genannt. Beobachter und Agenturen berichten unabhängig davon, dass Saudi-Arabien und andere Förderländer darauf gedrängt hätten, fossile Brennstoffe aus dem Text herauszuhalten; Reuters zitierte etwa den tuvaluischen Klimaminister mit dem Satz, man verhandle offenbar „mit den Saudis“. Das ist eine zugeschriebene Lagebeschreibung, keine Feststellung Schneiders.

Der Zeitdruck ist real. Die Konferenz war vom 9. bis 20. November angesetzt und sollte am Freitagabend enden. Seitdem wird nachverhandelt, am Sonntag bereits mehr als 40 Stunden überzogen. Liveberichte aus dem Plenum bezeichneten die Runde inzwischen als längste Klimakonferenz, länger als die bisherige Marke von Madrid 2019. Der türkische Konferenzpräsident Murat Kurum, der sich die Leitung mit dem australischen Verhandlungsvorsitz teilt, sprach noch von einem möglichen Kompromiss und einem Text, in dem „jeder etwas von sich finden“ könne. Zugleich sind nach übereinstimmenden Berichten bereits zahlreiche Minister, teils ganze Delegationen, abgereist. Für Beschlüsse gilt ein Quorum: Rund zwei Drittel der knapp 200 Vertragsstaaten müssen vertreten sein. Ohne Anwesenheit keine Entscheidung.

BILD schreibt zudem, Deutschland wolle beim Klimaschutz „notfalls ohne gemeinsamen COP-Beschluss und zusammen mit anderen Staaten“ weitermachen. Einen so klaren Satz Schneiders haben wir in den geprüften Agenturtexten nicht gefunden. Belegt ist, dass er gemeinsam mit anderen Ländern „vorangehen“ will und eine Einigung mit dem vorliegenden Text für unwahrscheinlich hält. Der Spiegel gibt ihn mit den Worten wieder, wenn heute kein Konsens erreicht werden könne, „dann ist es leider so“. Das ist eine mögliche politische Folgerung, aber nicht dieselbe Formulierung, die BILD als Klarstellung des Ministers präsentiert.

Ob am Ende ein abgeschwächter Pakt, ein Teilergebnis, eine politische Erklärung einer Staatengruppe oder ein Scheitern steht, war bei Redaktionsschluss offen. Fest steht: Deutschland hat den vorgelegten Text abgelehnt, die EU hat ihn im Plenum formell beanstandet, und der Streit dreht sich um mehr als eine stilistische Härte. Es geht darum, ob die Konferenz die Abkehr von fossilen Energien beim Namen nennt – oder sie nur noch über einen Verweis auf Dubai und ein Elektrifizierungsziel umschreibt. Wie schwierig solche Gipfel schon vor dem Einmarsch der Minister waren, haben wir in einem Bericht über den Streit um Klimazusagen vor dem Gipfel beschrieben. Und dass Antalya auch jenseits der Verhandlungsräume zur Bühne wurde, zeigt sich in einem Beitrag von derselben Konferenz in Antalya.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Klimagipfel, der das Wort für Kohle, Öl und Gas nicht mehr auszusprechen wagt, verdient nicht den Beifall, den sich Gastgeber gern am Ende erhoffen. Wer den Ausstoß begrenzen will, muss die Quelle benennen. Ein Verweis auf einen älteren Beschluss und ein Stromziel ohne klare Herkunft des Stroms ist Verpackung, keine Richtung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Bundesregierung kann einen schwachen Text ablehnen, das ist ihr Recht und in der Sache begründet. Unglaubwürdig wird die Härte erst, wenn zu Hause weiter fossile Abhängigkeiten gepflegt und Ausnahmen verteilt werden. Wer in Antalya den Rückschritt anprangert, muss denselben Maßstab an die eigene Energiepolitik anlegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Boulevardzeilen vom abgelehnten Deal klingen endgültig, während im Saal noch verhandelt wird. Ein Entwurf ist kein Beschluss, ein Verdacht gegen Ölförderländer ist keine namentliche Aussage des Ministers, und „mehr Strom“ ist nicht das, was im Papier steht. Wer die Blockade der Förderstaaten kritisieren will, sollte die Fakten nicht selbst verbiegen.

Was meinen Sie: Soll Deutschland einen schwachen Abschlusstext lieber verhindern – oder ist kein Beschluss das schlechtere Zeichen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

UNFCCC: Antalya Pact, Draft decision -/CMA.8, FCCC/PA/CMA/2026/L.25, 22.11.2026: https://docs.unfccc.int/documents/10000420

tagesschau: COP31-Beschlusstext „für Deutschland nicht zustimmungsfähig“, 22.11.2026, 11.30 Uhr: https://www.tagesschau.de/ausland/weltklimakonferenz-cop-droht-zu-scheitern-100.html

BILD: Knall bei Weltkonferenz – Deutschland sagt Nein zu weichem Klima-Deal, 22.11.2026: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/knall-bei-weltkonferenz-deutschland-sagt-nein-zu-weichem-klima-deal-6b02c9e739a3e8110f0e6577

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