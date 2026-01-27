ANTI-ICE-KRAWALL VOR HOTEL! POLIZEI GREIFT DURCH – PROTEST NICHT MEHR FRIEDLICH

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Maple Grove im US-Bundesstaat Minnesota wurde zum Schauplatz eines aufgeladenen Machtkampfs zwischen Anti-ICE-Aktivisten und den Sicherheitsbehörden. Vor einem Hotel sammelten sich Demonstranten, weil sie dort den Grenzschutzkommandanten Gregory Bovino vermuteten. Was als Protest begann, kippte laut Polizei rasch in eine aggressive Stimmung. Beamte erklärten die Versammlung für unrechtmäßig, nachdem die Lage eskalierte. Die Einsatzkräfte rückten an, forderten die Menge zum Gehen auf und nahmen mehrere Personen fest, die sich weigerten, den Bereich zu verlassen. Augenzeugen berichteten von Geschrei, Tumulten und einer zunehmend aufgeheizten Atmosphäre direkt vor dem Hotel.

Die Polizei von Maple Grove erklärte später, die Demonstration sei nicht mehr als friedlich einzustufen gewesen. Agitatoren sollen Gegenstände geworfen und Eigentum beschädigt haben. Damit sei eine Grenze überschritten worden, die keinen Schutz mehr durch das Versammlungsrecht biete. Ein Sprecher betonte, man respektiere grundsätzlich das Recht auf Meinungsäußerung, doch sobald Straftaten begangen würden, müsse eingeschritten werden. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, Bewohner, Besucher und Sachwerte zu schützen. In der aufgeheizten Situation kam es zu Festnahmen, nachdem ein offizieller Zerstreuungsbefehl ignoriert worden war.

Der Protest fällt in eine politisch explosive Phase. Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, dass Gregory Bovino und weitere Grenzschutzbeamte Minneapolis verlassen würden, nachdem der Druck auf die Einwanderungsbehörden stark zugenommen hatte. Die Leitung der Maßnahmen im Bundesstaat soll nun Grenzzar Tom Homan übernehmen. Gleichzeitig erklärte Trumps Sprecherin Leavitt, der Präsident habe mit Minnesotas Gouverneur gesprochen und eine friedliche Zusammenarbeit mit ICE gefordert. Doch die Szenen vor dem Hotel zeigen, wie tief die Gräben sind. Als Anti-ICE-Aktivisten und Bundesagenten aufeinandertrafen, flogen nicht nur Worte – Berichte sprechen von Tränengas und Blendgranaten. Ein Symbol für ein Land, das beim Thema Einwanderung bis an den Rand der Eskalation gespalten ist.

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!