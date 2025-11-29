Antifa-Demo-Bollwerk in Gießen: Stadt im Ausnahmezustand wegen AfD-Jugend!

Rund um die Hessenhallen hat sich Gießen in eine abgeriegelte Zonenlandschaft verwandelt, die eher an einen Krisenherd als an eine mittelhessische Stadt erinnert. Reihenweise stehen Einsatzfahrzeuge Stoßstange an Stoßstange, gepanzerte Räumfahrzeuge und Wasserwerfer lauern in Seitenstraßen, während ein dichter Wald aus Absperrgittern das Gelände wie ein Stachelgürtel umschließt. Kreuzungen sind von uniformierten Kräften besetzt, Autos werden angehalten, Insassen kontrolliert, ganze Viertel wirken wie lahmgelegt – und all dieser massive Sicherheitsaufwand konzentriert sich auf den Gründungsparteitag einer Jugendorganisation, die sich harmlos „Generation Deutschland“ nennt, aber seit Wochen als Brandbeschleuniger für gesellschaftliche Spannungen gilt.

In der Innenstadt brodelt es, denn aus dem gesamten Bundesgebiet strömen Gegner der AfD zusammen, um dem Kongress die Stirn zu bieten und sichtbar zu machen, wie unerwünscht diese neue Kaderschmiede des Rechtsaußen-Spektrums in weiten Teilen der Gesellschaft ist. An allen Ecken formieren sich Demonstrationszüge, Kundgebungen und Mahnwachen, Banner und Transparente dominieren das Stadtbild, Sprechchöre hallen durch die Straßen und legen den Alltag praktisch lahm. Das Bündnis „Widersetzen“ kündigt offen an, die Zugangswege zur Versammlung zu blockieren und den Delegierten buchstäblich den Weg abzuschneiden – ein Signal, dass hier nicht nur protestiert, sondern der Veranstaltung buchstäblich der Boden entzogen werden soll.

Für die Behörden ist der Tag längst zur Bewährungsprobe geworden, bei der jede Entscheidung zwischen dem Schutz der Versammlungsfreiheit und der Verhinderung von Eskalation auf Messers Schneide steht. Während die AfD ihre Jugendorganisation im Inneren der Halle als Zukunftsprojekt inszeniert, erleben viele Anwohner draußen eine belagerte Stadt, in der sich schwer ausgerüstete Polizeiketten, wütende Demonstrierende und verängstigte Passanten mischen. Gießen wird so zum Symbol einer Republik im Stresstest: Hier prallen eine radikalisierte Partei, eine wachsende Protestbewegung und der riesige Sicherheitsapparat aufeinander – und hinterlassen den Eindruck eines Landes, in dem politische Verrohung und Dauerkrisen längst den Ausnahmezustand zur neuen Normalität gemacht haben.