ANTIFA-IRRSINN! IN AMERIKA ALS TERRORORGANISATION GELISTET – IN DEUTSCHLAND MIT STEUERGELDERN FINANZIERT!

Wie kann das sein? Während die Antifa in den USA von Sicherheitsbehörden als extremistische bis terroristische Gruppierung eingestuft wird, fließen in Deutschland weiterhin öffentliche Gelder in Strukturen, Vereine und Projekte, die sich offen zur Antifa bekennen oder mit ihr sympathisieren – und das sorgt zunehmend für Fassungslosigkeit bei Bürgern, Politikern und Experten gleichermaßen! In den Vereinigten Staaten wird die sogenannte „Antifaschistische Bewegung“ vom FBI und anderen Behörden als gewaltbereite, staatsfeindliche Kraft beobachtet, die durch Straßenschlachten, Brandstiftungen und gezielte Angriffe auf Polizeieinrichtungen und politische Gegner in Erscheinung trat. In Deutschland hingegen treten Antifa-nahe Gruppen als angebliche „zivilgesellschaftliche Akteure“ auf – oft mit staatlicher Förderung, etwa über sogenannte „Demokratieprojekte“, Bildungsprogramme oder lokale Initiativen gegen Rechtsextremismus. Das Brisante: Viele dieser Gruppen stehen selbst im Verdacht, demokratiefeindlich, gewaltverherrlichend oder linksextrem zu sein – und erhalten trotzdem Gelder aus Bundes- und Landestöpfen. Kritiker werfen der Regierung Doppelmoral vor: Wer bei Rechtsextremen zu Recht konsequent hinschaut, müsse das Gleiche bei Linksextremen tun. Stattdessen wird unter dem Deckmantel des „Kampfes gegen rechts“ eine Szene gefördert, die auf Demonstrationen Polizisten angreift, Andersdenkende bedroht und gezielt Angst verbreitet. Politiker der Opposition sprechen von einem „staatlich finanzierten Extremismus-Problem“, das längst außer Kontrolle geraten sei. Auch Verfassungsschützer sehen die Verharmlosung kritisch, denn linke Gewalt in Deutschland steigt seit Jahren an – nicht selten unter dem Label „Antifa“. Und während in Amerika nach jeder Antifa-Aktion über nationale Sicherheit diskutiert wird, wird in Berlin geschwiegen, beschwichtigt oder gleich mitfinanziert. Die Frage, die sich immer mehr Bürger stellen: Warum wird mit meinen Steuergeldern eine Szene gestützt, die unsere Demokratie in Wahrheit ablehnt? Die Regierung gerät unter Druck, die Forderung nach einem Finanzierungsstopp und einem klaren Bekenntnis zu politischer Gewaltfreiheit – egal aus welcher Richtung – wird immer lauter. Der Fall zeigt: Wer echte Demokratie will, muss endlich aufhören, mit zweierlei Maß zu messen.