Es ist ein stilles Sterben, das sich mitten unter uns vollzieht – und kaum einer schaut hin: Die wohnortnahe Apotheke, jahrzehntelang ein fester Anker in der medizinischen Versorgung, wird systematisch zerstört – nicht durch Zufall, sondern durch politische Weichenstellungen, die kleine und mittelständische Betriebe zugrunde richten, während große Ketten und internationale Versandriesen von der Schwäche der anderen profitieren. Immer mehr Apotheken schließen, jeden Monat verschwinden weitere, gerade auf dem Land bricht die Versorgung ein – und der Staat schaut nicht nur zu, sondern befeuert diesen Niedergang mit voller Absicht. Bürokratische Auflagen, ruinöse Vergütungssysteme, unsichere Lieferketten, unfaire Konkurrenz durch Online-Giganten – die Liste der Belastungen wird immer länger, während die politischen Verantwortlichen Maßnahmen ergreifen, die den freien Wettbewerb untergraben und auf Konzentration und Kontrolle hinauslaufen. Der Trend ist klar: Wie in vielen anderen Branchen – ob Landwirtschaft, Einzelhandel oder Energie – wird Vielfalt geopfert, um wenige Große zu stärken, die sich den politischen und wirtschaftlichen Einfluss längst gesichert haben. Das Sterben der Apotheken ist kein Kollateralschaden, sondern das kalkulierte Ergebnis einer Politik, die unter dem Deckmantel von Digitalisierung, Effizienz und Globalisierung zentrale Strukturen aufbaut und regionale Akteure ausschaltet. Die gesundheitliche Versorgung der Bürger, vor allem der Schwächeren und Älteren, steht dabei längst nicht mehr im Mittelpunkt – entscheidend ist offenbar nur noch, wer am meisten Einfluss und Lobbykraft mitbringt. Während Apotheker protestieren, warnen und aufgeben, werden im Hintergrund Fakten geschaffen: Plattformen übernehmen den Markt, internationale Konzerne dominieren den Vertrieb, Patienten werden zu Bestellnummern – Beratung, Vertrauen und persönliche Betreuung bleiben auf der Strecke. Was hier geschieht, ist ein Umbau des Systems mit voller Absicht: Der Staat zieht sich aus der Fläche zurück, überlässt das Feld den Großen – und die Bürger zahlen am Ende mit schlechter Versorgung, längeren Wegen, Lieferengpässen und dem Verlust einer wichtigen Anlaufstelle vor Ort. Wer heute noch glaubt, die Politik wolle die wohnortnahe Apotheke retten, der verkennt, dass genau diese Politik es ist, die sie gezielt zerstört – Apotheken-Sterben made in Berlin.