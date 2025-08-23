Apples geheime Waffe? Siri soll mit Google-KI Gemini aufgerüstet werden

Nach intensiven Verhandlungen steht eine bahnbrechende Zusammenarbeit im Raum: Apple erwägt Berichten zufolge, seine Sprachassistentin Siri mit der leistungsstarken künstlichen Intelligenz Gemini von Google zu verbinden. Die möglichen Verhandlungen, über die Brancheninsider wie Bloomberg berichten, könnten die Zukunft der Sprachassistenz revolutionieren.

Die Quellen deuten darauf hin, dass Apple die Integration der Google-KI als möglichen Weg sieht, die Lücke zu Konkurrenten zu schließen. Obwohl das Unternehmen eigene KI-Modelle entwickelt, könnte die Partnerschaft mit Google eine schnelle und effektive Möglichkeit sein, Siri zu modernisieren. Ein entscheidender Schritt, um die Benutzererfahrung zu verbessern und Siri auf ein neues Level zu heben.

Die endgültige Entscheidung über eine mögliche Partnerschaft steht noch aus, und Apple soll auch Gespräche mit anderen KI-Anbietern wie OpenAI und Anthropic geführt haben. Dennoch zeigen die laufenden Verhandlungen, dass Apple bereit ist, sich der Konkurrenz im Bereich der künstlichen Intelligenz zu stellen und Siri zu einem zeitgemäßen Assistenten zu machen.