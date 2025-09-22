ARZNEI-ALARM IN HESSEN! MEHR ALS 500 MEDIKAMENTE KAUM NOCH VERFÜGBAR – PATIENTEN MÜSSEN WARTEN, APOTHEKEN AM LIMIT!

Hessen – Die Gesundheitskrise spitzt sich dramatisch zu: In ganz Hessen herrscht massiver Engpass bei lebenswichtigen Medikamenten! Über 500 Präparate gelten laut Apothekerverband als schwer verfügbar – und die Liste wird täglich länger. Besonders betroffen sind Standardantibiotika, gängige Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, ADHS-Medikamente sowie lebenswichtige Arzneien für Typ-1-Diabetiker. Apotheken schlagen Alarm, Patienten sind verzweifelt – und das Problem zieht sich quer durch alle Indikationsgruppen. Holger Seyfarth, Vorsitzender des hessischen Apothekerverbands, spricht von einem Dauerzustand mit dramatischen Folgen: „Man kann zugespitzt sagen, dass fast aus jeder Indikationsgruppe immer irgendwo ein Medikament fehlt.“ Für Patienten bedeutet das: Rezepte bleiben oft unerfüllt, Alternativen sind schwer zu beschaffen und Wartezeiten verlängern sich unzumutbar. Die Apothekerinnen und Apotheker im Land sind zunehmend frustriert, denn sie müssen verzweifelten Kunden immer häufiger sagen: „Tut uns leid – das ist gerade nicht lieferbar.“ Hinter den Kulissen laufen die Telefone heiß, Medikamente müssen mit großem Aufwand bei Großhändlern oder direkt bei Herstellern organisiert werden – oft vergeblich. Auch Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, warnt eindringlich: Die Versorgungssicherheit sei ernsthaft gefährdet. In einigen Fällen sei die Lage so angespannt, dass sogar von echtem Versorgungsmangel gesprochen werden müsse. Die Gründe für das Medikamenten-Desaster sind vielschichtig: Abhängigkeit von wenigen asiatischen Produktionsstandorten, gestörte Lieferketten, steigender globaler Bedarf – und ein Preissystem, das für viele Hersteller unattraktiv geworden ist. Die Politik wurde wiederholt gewarnt, doch trotz aller Beteuerungen bleibt die Lage dramatisch. Für Patienten bedeutet das ganz konkret: Schmerzen ohne Linderung, chronische Erkrankungen ohne Therapie, Eltern in Angst, weil das Fiebermittel für ihre Kinder fehlt. Der Vertrauensverlust wächst – nicht nur in die Pharmaindustrie, sondern auch in das Gesundheitssystem insgesamt. Apotheker fordern nun schnelle und radikale Gegenmaßnahmen: mehr Produktion in Europa, flexiblere Preisgestaltung, weniger Bürokratie und vor allem eines – politische Verantwortung statt leerer Versprechen. Denn während der Medikamenten-Notstand weiter eskaliert, bleibt die zentrale Frage unbeantwortet: Wie konnte es in einem der reichsten Länder der Welt so weit kommen, dass grundlegende Arzneien nicht mehr selbstverständlich verfügbar sind? Die Antwort darauf bleibt bislang aus – während die Patienten weiter auf ihre Medikamente warten müssen.