ASPHALT-ABZOCKE SCHOCKT EUROPA!

Ein dreister Betrug mit schwarzem Belag erschüttert jetzt halb Europa! Hinter harmlosen Angeboten für billige Hof- und Einfahrtsarbeiten verbarg sich offenbar ein perfides Netzwerk skrupelloser Abkassierer. Die Finanzpolizei schlägt erneut zu, der Verdacht wiegt schwer: Steuertricks, Geldwäsche und organisierte Kriminalität. Während ahnungslose Bürger auf schnelle Handwerker hofften, rollte im Hintergrund eine mutmaßliche Betrugsmaschinerie, die kalt und berechnend zuschlug.

Besonders perfide: Die Täter sollen gezielt Privatleute angesprochen haben, mit verlockenden Versprechen und scheinbar professionellem Auftreten. Geld floss im Voraus, doch die Leistung blieb aus oder entpuppte sich als bitterer Pfusch. Frischer Asphalt zerbröselte, riss auf und verschwand schneller, als die Anbieter erreichbar waren. Zurück blieben beschädigte Grundstücke, wütende Betroffene und das Gefühl, gnadenlos ausgenommen worden zu sein.

Die Ermittler sprechen von einem europaweiten Geflecht aus Konten, Strohleuten und verschobenen Vermögenswerten. Was wie ein kleiner Handwerker-Deal aussah, entpuppt sich als groß angelegte Abzocke mit internationalem Einschlag. Der Schaden ist immens, das Vertrauen zerstört. Klar ist: Dieser Asphalt-Skandal ist kein Einzelfall, sondern ein bitteres Warnsignal für alle, die auf vermeintliche Schnäppchen hereinfallen.