ASYL-CHAOS IM SÜDWESTEN – FAST TAUSEND FLÜCHTLINGE EINFACH WEG!

Unfassbare Zustände in Rheinland-Pfalz! In den Aufnahmeeinrichtungen des Landes herrscht offenbar ein Kontrollverlust von erschreckendem Ausmaß. Innerhalb kurzer Zeit sind Hunderte Asylbewerber wie vom Erdboden verschluckt. Behörden schlagen Alarm, doch konkrete Antworten bleiben aus. Die nackten Zahlen sind ein Schlag ins Gesicht aller Steuerzahler: Fast jeder zehnte Bewohner von Asylheimen ist plötzlich verschwunden – ohne Abmeldung, ohne Spur, ohne Konsequenzen.

Nach offiziellen Angaben des Integrationsministeriums sind in den vergangenen Monaten fast tausend Menschen aus den Unterkünften nicht wieder aufgetaucht. Sie wurden aufgenommen, registriert – und tauchten dann einfach ab. Wohin sie gegangen sind, weiß niemand. Während Politik und Verwaltung von geregelten Verfahren sprechen, zeigt die Realität ein ganz anderes Bild. Experten vermuten, dass viele der Verschwundenen illegal in andere Länder weiterreisen. Andere könnten sich in deutschen Großstädten untertauchen, fernab jeder Kontrolle. Ein gefährliches Spiel mit der Sicherheit!

Besonders brisant: Wer in einer Aufnahmeeinrichtung lebt, darf gar nicht einfach verschwinden. Schon nach wenigen Tagen gilt ein Bewohner offiziell als abgängig. Doch was passiert dann? Offenbar viel zu wenig! Trotz Abstimmung zwischen Behörden und Polizei bleiben Hunderte Fälle ungeklärt. Kritiker sprechen von einem handfesten Asyl-Skandal und werfen der Landesregierung Versagen vor. Denn eines steht fest: Wenn Menschen massenhaft untertauchen können, läuft im System etwas gewaltig schief – und das Vertrauen der Bürger schwindet immer weiter!