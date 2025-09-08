ASYL-FLUT DER ZWEITEN WELLE! STARKER ANSTIEG VON FOLGEANTRÄGEN – BAMF MACHT AFGHANISCHE FRAUEN VERANTWORTLICH!

Deutschland erlebt einen neuen Asyl-Ansturm – diesmal jedoch nicht durch Neuankömmlinge, sondern durch sogenannte Folgeanträge, also Zweitanträge von Menschen, deren ursprüngliche Asylanträge bereits abgelehnt oder abgeschlossen waren. Laut aktueller Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist die Zahl dieser Folgeanträge in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen – und sorgt nicht nur in Behörden, sondern auch in der Bevölkerung für wachsendes Unverständnis. Besonders brisant: Das BAMF selbst nennt als einen Hauptgrund für diesen Anstieg afghanische Frauen, die nach eigenen Angaben aufgrund der dramatischen Verschärfung der Lebensverhältnisse in Afghanistan nun doch Anspruch auf Schutz in Deutschland geltend machen. Viele dieser Frauen befinden sich bereits seit Jahren im Land, oft mit abgelehnten Asylanträgen oder Duldungen, und nutzen jetzt die neue Menschenrechtslage unter den Taliban als Begründung für einen erneuten Antrag. Das führt zu einer regelrechten Klagewelle, bindet Ressourcen, verlängert Verfahrenszeiten und überfordert zunehmend die Verwaltungsgerichte. Kritiker schlagen Alarm und sprechen von einem System, das sich selbst austrickst: Wer einmal abgelehnt wurde, könne es immer wieder versuchen – mit neuem Anwalt, neuer Begründung, neuem Gutachten. Und oft mit Erfolg! Denn angesichts der realen Lage in Afghanistan sind Behörden zunehmend unter Druck, neue Schutzentscheidungen zu fällen. Die Folge: Immer mehr Abschiebungen werden gestoppt, immer mehr Verfahren neu aufgerollt, und tausende Personen, die eigentlich ausreisepflichtig waren, erhalten erneut die Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht. Die Bundesregierung gibt sich bedeckt, verweist auf „internationale Schutzverpflichtungen“, doch in den Kommunen brodelt es. Bürgermeister, Landräte und Verwaltungsangestellte warnen vor Überlastung, steigenden Kosten und wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Vor allem die Argumentation des BAMF sorgt für Unmut: Dass die Behörde den Anstieg der Folgeanträge so offen mit der Situation afghanischer Frauen begründet, wird vielerorts als Signal gesehen, dass künftig jede dramatische Veränderung in einem Herkunftsland zu einer neuen Asylrunde führen könnte – ganz gleich, wie lange die Person bereits in Deutschland lebt oder wie oft der Antrag bereits abgelehnt wurde. Die Zahl der Asylfolgeanträge könnte 2025 einen neuen Höchststand erreichen – Tendenz weiter steigend. Für viele Bürger stellt sich die Frage: Wann wird das Asylsystem reformiert, kontrolliert, begrenzt? Und: Wie viele Chancen auf Bleiberecht will Deutschland noch vergeben – während die Sozialsysteme ächzen und der gesellschaftliche Zusammenhalt immer brüchiger wird?