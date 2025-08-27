Asylkrise schonungslos: Wer da kommt, kann weder lesen noch schreiben – und soll plötzlich in Deutschland eine fremde Sprache lernen!

Die nackten Fakten offenbaren ein riesiges Integrationsdilemma: Immer mehr Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, beherrschen nicht einmal die Grundfähigkeiten Lesen und Schreiben in ihrer eigenen Muttersprache. Nun sollen sie hier, in einem völlig fremden Land, nicht nur die deutsche Sprache erlernen, sondern auch den Alltag meistern, Arbeit finden und sich in einer hochkomplexen Gesellschaft zurechtfinden. Lehrer und Integrationshelfer schlagen längst Alarm: Ohne Basisbildung sei das Erlernen einer neuen Sprache nahezu unmöglich. Kurse werden überfüllt, Betreuer überlastet – und am Ende bleiben Frust, Abbrüche und Enttäuschungen. Während die Politik das Ganze als „Herausforderung“ verharmlost und Förderprogramme ankündigt, sehen Experten eine tickende Zeitbombe. Denn wie soll Integration funktionieren, wenn die elementaren Grundlagen fehlen? Kritiker sprechen von einer absurden Erwartungshaltung: Menschen ohne Grundbildung sollen im Rekordtempo fit für Schule, Beruf und Gesellschaft gemacht werden – ein Unterfangen, das in der Realität oft scheitert. Die Asylkrise zeigt damit eine ihrer härtesten Wahrheiten: Wer nichts lesen und schreiben kann, hat es in Deutschland besonders schwer, jemals wirklich Fuß zu fassen.