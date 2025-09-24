AUFRÜSTUNGS-SCHOCK! BUNDESWEHR INVESTIERT 80 MILLIARDEN – DEUTSCHLAND MACHT ERNST MIT DER KRIEGSTÜCHTIGKEIT!

Berlin – Die Bundeswehr schlägt ein neues Kapitel auf – und es ist eines, das lauter kracht als alles, was die Republik in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Über 80 Milliarden Euro will Deutschland bis Ende 2026 in neue Waffen, Technik, Infrastruktur und Material investieren – eine historische Summe, die den Wandel vom abgerüsteten Friedensweltmeister zur kriegstüchtigen Industrienation zementieren soll. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, ist angesichts des Ukraine-Krieges, der ständigen Provokationen aus Moskau und wachsender Zweifel an der Bündnistreue der USA – besonders im Schatten einer möglichen zweiten Trump-Präsidentschaft – zur neuen Realität geworden. Besonders auffällig: Die großen Profiteure der deutschen Aufrüstung sitzen nicht in Washington, sondern in Europa. Aus einem internen Regierungsdokument geht hervor, dass der Löwenanteil der Milliarden nicht in US-Waffensysteme fließt, sondern in europäische Hersteller – von deutscher Panzertechnologie über französische Radarsysteme bis hin zu gemeinsamen Drohnenprojekten mit Italien und Spanien. Nur vereinzelt kommen US-Produkte zum Zug, etwa beim F-35-Kampfjet oder bestimmten Raketensystemen. Das sei kein Zufall, sagen Insider, sondern eine strategische Entscheidung, Deutschland und die EU unabhängig von Washingtons politischer Launenhaftigkeit zu machen. Im Mittelpunkt der geplanten Investitionen stehen laut dem Papier unter anderem neue Leopard-2-Panzer, digitalisierte Gefechtsstände, moderne Flugabwehrsysteme, Munition in Millionenhöhe, elektronische Kriegführung und eine massive Verbesserung der Truppenmobilität. Auch die Truppe selbst soll profitieren: Neue Uniformen, modernisierte Kasernen, bessere Cyberabwehr und endlich eine einheitliche Kommunikationstechnik für alle Teilstreitkräfte. Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht von einer „Zeitenwende, die jetzt sichtbar wird“ – und warnt gleichzeitig: „Wer in dieser Welt bestehen will, muss abschrecken können.“ Die Bevölkerung zeigt sich gespalten: Während die einen die neue Wehrhaftigkeit als überfällig feiern, warnen andere vor einem gefährlichen Rüstungswettlauf mitten in Europa. Klar ist: Deutschland meint es ernst mit seiner Rolle als europäischer Sicherheitspfeiler – und ist bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Die 80-Milliarden-Offensive ist nicht nur ein Weckruf an die Truppe, sondern auch ein deutliches Signal nach außen: Die Bundeswehr ist zurück – besser bewaffnet als je zuvor.