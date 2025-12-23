Auto rast in Bushaltestelle! Vier Verletzte – Polizei-Einsatz in Gießen!

Gießen – Schock am frühen Abend in der Innenstadt! Ein silberner Audi kracht plötzlich in eine Bushaltestelle – Passanten schreien, Menschen liegen verletzt am Boden, Glassplitter fliegen durch die Luft. Minuten später kreisen Blaulicht und Sirenen durch die Goethestraße, Polizisten sichern die Unfallstelle ab. Vier Menschen werden verletzt, eine Frau schwer. Der Täter? Ein 32-jähriger Mann aus Aserbaidschan, der nach dem Crash einfach weiterfährt! Jetzt steht Gießen unter Schock – war das ein Anschlag oder ein tragischer Irrsinn am Steuer?

Nach ersten Ermittlungen startete das Chaos an einer Ampel, wo der Audi-Fahrer mit zwei anderen Autos kollidierte. Statt anzuhalten, gibt er Gas und rast davon – nur wenige Meter weiter dann der Horror an der Bushaltestelle. Eine Augenzeugin berichtet von einem „lauten Knall“ und „Menschen, die um Hilfe riefen“. Der Fahrer flieht erneut, doch in einer Nebenstraße endet die Irrfahrt – das Auto hält, die Polizei greift zu. Die Beamten nehmen den Mann fest und bringen ihn in Gewahrsam. Über seine Beweggründe schweigt er bisher. Die Ermittler prüfen alles – von Fahruntüchtigkeit bis hin zu möglicher Absicht.

Während die Gießener Feuerwehr Trümmerteile vom Gehweg räumt, rücken Sanitäter mit Tragen und Notarztwagen an. Die Verletzten werden in umliegende Kliniken gebracht. In der Innenstadt herrscht derweil Ausnahmezustand: Menschen stehen fassungslos vor der zerstörten Haltestelle, Kerzen werden aufgestellt. Laut Polizei gibt es jedoch keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund – es war wohl ein tragischer Unfall mit verheerenden Folgen. Die Ermittlungen laufen weiter, doch eines steht fest: Dieser Abend wird in Gießen so schnell niemand vergessen.