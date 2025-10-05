AUTOHAUS-KNALL IN RÜSSELSHEIM! IRRER NACHTEINBRUCH – TÄTER FETZT IM GESTOHLENEN WAGEN DURCH ZÄUNE UND LEITPLANKEN – POLIZEI SCHNAPPT IHN NACH CRASH AUF LANDSTRASSE!

Rüsselsheim – Es ist eine Nacht, wie aus einem Actionfilm – nur dass sie sich mitten in Rüsselsheim abspielte und real war: Ein 28-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, vollgepumpt mit Alkohol und mutmaßlich Drogen, brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02./03. Oktober) in ein Autohaus ein, klaute Fahrzeugschlüssel, zerstörte das Zufahrtstor, rammte acht abgestellte Autos – und raste im gestohlenen Wagen davon, bis er in einem wilden Crash von der Polizei gestellt wurde! Die irre Nacht beginnt kurz nach Mitternacht, als ein Autofahrer die Umzäunung eines Tankstellengeländes in der Haßlocher Straße beschädigt und davonbraust. Doch was wie eine einfache Fahrerflucht beginnt, entwickelt sich schnell zu einem spektakulären Polizeieinsatz: Ein Zeuge nimmt die Verfolgung auf und meldet das Fahrzeug. An einer Kreuzung stoppt der Flüchtige kurz, doch als eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim ihn entdeckt und anhalten will, tritt der Täter aufs Gas und flieht mit hoher Geschwindigkeit – direkt hinein ins Verderben. Nur wenige Minuten später verliert er im Bereich der Kreuzung Schönauer Hof an der L3482 die Kontrolle über das gestohlene Fahrzeug, streift mehrere Leitplanken, kracht schwer – und wird von der Polizei gestellt. Der Mann wird verletzt, kommt ins Krankenhaus – und dort wird das ganze Ausmaß seiner kriminellen Nacht offenbar: Er steht mit 1,6 Promille Alkohol unter erheblichem Einfluss, ein Drogenvortest verläuft positiv, und er wird per Haftbefehl wegen zwei offener Verfahren gesucht! Doch damit nicht genug: Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass der Unfallwagen gar nicht ihm gehört – sondern kurz zuvor bei einem Autohaus gegenüber der Tankstelle gestohlen wurde, das er offenbar aufgebrochen hatte! Dort hatte er sich offenbar Zutritt verschafft, mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet, sich in ein Auto gesetzt und war mit voller Wucht durch das Gelände gerast – acht abgestellte Fahrzeuge rammte er, das Zufahrtstor wurde brutal durchbrochen, bevor er dann zur Tankstelle raste, das Gelände beschädigte und seine wahnsinnige Flucht begann. Die Bilanz: Schwerer Einbruch, Fahrzeugdiebstahl, Sachbeschädigung an mindestens neun Fahrzeugen, Unfallflucht, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahren ohne festen Wohnsitz, Widerstand gegen die Festnahme – und dazu noch zwei Haftbefehle offen! Nach der medizinischen Untersuchung im Krankenhaus wurde der Mann noch am selben Tag direkt in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Polizei in Rüsselsheim zeigt sich erleichtert über das schnelle Ende der wilden Verfolgung, aber auch fassungslos über die Rücksichtslosigkeit und Zerstörungswut des Täters. Polizeiführer vom Dienst, Steffen Pietschmann, spricht von einem „extrem gefährlichen Vorfall mit Glück im Unglück, da Unbeteiligte nicht zu Schaden kamen“. Die Ermittlungen dauern an – insbesondere zur Frage, ob der Täter allein handelte und wie genau er sich Zutritt zum Autohaus verschaffte. Klar ist: Dieser Wahnsinnsritt durch Rüsselsheim war nicht nur teuer – sondern hätte auch tödlich enden können.