AUTOKRISE IN EUROPA SPITZT SICH ZU! NACH VW UND PORSCHE JETZT AUCH STELLANTIS IM ABSATZ-FREIEN FALL – CHINA-DRUCK UND US-ZOLLWAHN SETZEN BRANCHE UNTER SCHOCK!

Wolfsburg/Stuttgart/Paris – Der europäische Automarkt gerät immer tiefer ins Wanken: Nach Volkswagen und Porschetrifft es nun auch den nächsten Branchenriesen mit voller Wucht – Stellantis, der Multi-Marken-Konzern hinter Opel, Peugeot, Fiat, Citroën und Jeep, verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen. Die Gründe sind vielfältig, doch das Gesamtbild ist alarmierend: Europas Autobauer stehen massiv unter Druck, der Markt schrumpft, während gleichzeitig neue globale Herausforderungen mit voller Wucht zuschlagen.

Zu den größten Belastungsfaktoren zählt der wachsende Konkurrenzdruck aus China. Chinesische Elektroautohersteller wie BYD, Nio oder MG drängen mit enormer Geschwindigkeit und Kampfpreisen auf den europäischen Markt, bieten moderne Technik, aggressive Designs und digitalisierte Plattformen – während viele europäische Hersteller noch immer auf überarbeitete Varianten alter Plattformen setzen. Insbesondere bei Stellantis wird die Kritik laut: Die Produktpalette sei veraltet, innovationsarm und wenig elektrifiziert, gerade in Segmenten wie Kompakt-SUV oder Citycars.

Zugleich sorgt die erratische Zollpolitik der USA, angeheizt durch mögliche neue Strafzölle unter einer möglichen zweiten Trump-Präsidentschaft, für massive Unsicherheit im Exportgeschäft. Hersteller wie VW und Porsche, die stark auf den nordamerikanischen Markt setzen, bekommen das bereits schmerzhaft zu spüren – nun rutscht auch Stellantis zunehmend in eine Absatzkrise.

Branchenanalysten sprechen von einem gefährlichen Mix: Nachlassende Kaufkraft in Europa, eine immer kritischere Kundschaft beim Thema Nachhaltigkeit und Software, sowie eine Politik, die zwischen Klimazielen und Standortfragen zerrieben wird. Das Ergebnis: Die deutschen und europäischen Hersteller verlieren Marktanteile – nicht nur im Ausland, sondern auch auf dem Heimatmarkt.

Während Tesla und chinesische Anbieter mit digitalen Verkaufssystemen, Over-the-Air-Updates und schnell wachsenden Modellpaletten punkten, tun sich die Traditionskonzerne schwer mit Transformation und Tempo. Bei Stellantis kommt hinzu: Viele Modelle gelten als technisch überholt, das interne Markenportfolio ist zu komplex und teils kannibalisiert man sich gegenseitig.

Insider berichten von wachsendem Unmut in der Konzernführung – es wird nun ein radikaler Umbau der Modellstrategie gefordert, auch das europäische Händlernetz steht auf dem Prüfstand. Parallel dazu wächst die Angst vor Stellenabbau und Standortschließungen – besonders in Deutschland, Frankreich und Italien.

Fakt ist: Die europäische Autoindustrie steht am Scheideweg – zwischen Transformation und Abstieg. Ohne eine schnelle und konsequente Neuausrichtung könnten selbst einstige Branchenriesen wie VW, Porsche oder Stellantis dauerhaft ins Hintertreffen geraten. Was fehlt, ist eine klare Antwort auf die Mobilität der Zukunft – denn die Konkurrenz schläft nicht, sie rollt bereits auf der Überholspur.