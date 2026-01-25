BABY-ALARM BEI NESTLÉ! GIFT-VERDACHT, TODESFALL UND JUSTIZ-DRUCK

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Ein weltweiter Babynahrungs-Schock erschüttert den Lebensmittelriesen Nestlé. Seit dem Jahresanfang wurden in Dutzenden Staaten Produkte für Säuglinge zurückgerufen, darunter bekannte Marken aus dem Regal frischgebackener Eltern. Im Zentrum steht ein spezielles Öl, das für Babys wichtige Fettsäuren liefern soll, nun aber unter Giftverdacht steht. Nach dem Tod eines Neugeborenen ermittelt die Staatsanwaltschaft im französischen Bordeaux strafrechtlich gegen den Konzern – der Verdacht wiegt schwer, die Sorge der Eltern ist grenzenlos.

Auslöser ist die mögliche Verunreinigung mit Cereulid, einem Gift, das bei Säuglingen zu Erbrechen, Durchfall und lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann. Nestlé stoppte umgehend die Auslieferung aller betroffenen Babynahrungen, auch weitere bekannte Marken sind betroffen. Die französische Justiz untersucht nun den tragischen Todesfall eines Neugeborenen, das nach der Entlassung aus der Klinik mit industrieller Säuglingsnahrung ernährt worden war. Ob das Gift tatsächlich in der konsumierten Milch enthalten war, sollen angeordnete Analysen klären.

Während Behörden von einer umfangreichen und weiterhin dynamischen Gesundheitswarnung sprechen, melden Medien auch aus anderen Ländern erkrankte Babys im Zusammenhang mit der zurückgerufenen Milch. Offiziell wird betont, ein direkter Zusammenhang sei bislang nicht belegt – doch der Druck wächst. Zusätzlich sorgt ein paralleler Rückruf eines weiteren Großkonzerns für Unruhe, auch hier steht ein Rohstofflieferant aus Asien im Fokus. Für Eltern bleibt vorerst nur eines: Angst, Wut und die bange Frage, wie sicher Babynahrung wirklich ist.

