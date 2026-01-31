BABYNAHRUNGS-SKANDAL! GIFT-ALARM IM MILCHPULVER – SPUR FÜHRT BIS NACH WUHAN

Ein Albtraum für Eltern greift um sich: Ermittler prüfen, ob vergiftete Babynahrung in Umlauf geraten ist und Säuglinge gefährdet haben könnte. Ausgerechnet Produkte renommierter Hersteller stehen im Fokus, darunter der Weltkonzern Nestlé. Rückrufe in zahlreichen Ländern haben das Vertrauen erschüttert, während sich die bange Frage ausbreitet, wie ein gefährlicher Giftstoff überhaupt in hochsensible Säuglingsnahrung gelangen konnte. Für viele Familien ist die Verunsicherung grenzenlos, denn Babymilch gilt als eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel überhaupt.

Im Zentrum des Skandals steht ein spezieller Inhaltsstoff, der für die Entwicklung von Säuglingen wichtig ist, nun aber unter Verdacht geraten ist. Das darin mögliche Gift gilt als besonders tückisch, weil es selbst durch Erhitzen nicht unschädlich wird. Verbraucherschützer schlagen Alarm und werfen Industrie und Aufsichtsbehörden ein spätes Reagieren vor. Die Organisation Foodwatch spricht von einem Systemversagen und fordert lückenlose Aufklärung. Während Konzerne betonen, sie hätten korrekt gehandelt und eng mit Behörden kooperiert, bleibt bei vielen Eltern das Gefühl, dass Warnzeichen zu lange übersehen wurden.

Brisant wird der Fall durch die Herkunft eines zentralen Rohstoffs. Nach Angaben von Behörden stammt dieser von Cabio Biotech, einem Unternehmen mit Sitz in Wuhan. Die Stadt ist seit der Corona-Zeit weltweit ein Reizwort und verstärkt nun die Nervosität zusätzlich. Zwar ist ein direkter Zusammenhang zwischen Herkunft und möglichen Krankheitsfällen bislang nicht belegt, doch die Debatte um globale Lieferketten, unzureichende Kontrollen und fehlende Grenzwerte bekommt neue Nahrung. Am Ende bleibt ein bitterer Beigeschmack: Selbst dort, wo maximale Sicherheit versprochen wird, scheint absolute Gewissheit für Eltern nicht garantiert.

