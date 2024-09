Bad Bentheim – Rund 100 Kilo Heroin im Wert von circa 4,1 Million Euro beschlagnahmt

Fahndungserfolg gegen die internationale Rauschgiftkriminalität. Das aus niederländischen und deutschen Fahndern bestehende Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim, hat Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen. Ein 25-Jähriger wollte rund 100 Kilogramm Heroin über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige war in einem in Berlin zugelassenen PKW über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 15 Uhr wurde das Auto von Beamten des deutsch-niederländischen Polizeiteams auf dem Parkplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten auf der Rückbank und im Kofferraum mehrere Taschen voller Betäubungsmittel. Insgesamt handelte es sich um rund 100 Kilogramm Heroingemisch sowie knapp 100 Kilogramm Streckmittel. Damit endete der Drogentransport des Mannes bereits im deutsch-niederländischen Grenzraum. Der 25-jährige Fahrer wurde festgenommen und zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Durch den Fahndungserfolg des Grenzüberschreitenden Polizeiteams wurde verhindert, dass Heroin mit einem Straßenverkaufspreis von rund 4,1 Million Euro in den illegalen Drogenhandel gelangen konnte. “Die größten Erfolge entstehen immer dann, wenn wir Hand in Hand arbeiten. Die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Grenzüberschreitenden Polizeiteam Bad Bentheim ist ein echter Gewinn für die Sicherheit in der deutsch-niederländischen Grenzregion” so Polizeioberrat Michael Schimkatis, Leiter der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim. Die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Leitende Polizeidirektorin Nicola Simon, äußerte sich mit den Worten: “Dieser Erfolg zeigt einmal mehr die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Wir sehen das Ergebnis beharrlicher Arbeit, Engagements, Ausdauer und Fachlichkeit auf allen Seiten der beteiligten Polizeibehörden.” Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der mutmaßliche Drogenschmuggler heute Mittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 25-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.