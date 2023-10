Bad Homburg: Von drei Personen angehalten, überfallen und verletzt!

Von drei Personen überfallen und verletzt – dringend Zeugen (Verkehrsteilnehmer) gesucht! Wehrheim, Usinger Straße, Richtung B 456, Dienstag, 17.10.2023, circa 06:40 Uhr bis 06:55 Uhr

(he)Heute Morgen kam es auf der Usinger Straße, kurz vor der Einmündung auf die B 456, zu einem Überfall auf einen Pkw-Fahrer, bei dem dieser von drei Unbekannten angegriffen und verletzt wurde. Nun sucht die Polizei dringend nach Verkehrsteilnehmern und anderen Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Den eigenen Angaben zufolge war der 48-Jährige mit seinem Pkw gegen 06:45 Uhr auf der Usinger Straße, aus Richtung Wehrheim kommend, in Richtung B 456 unterwegs. Nachdem er den “Sportplatz am Oberloh” passiert hatte, sei er auf einen am rechten Straßenrand stehenden Mann aufmerksam geworden. Dieser habe augenscheinlich um Hilfe gerufen und den Geschädigten, welcher daraufhin langsamer fuhr, auf den dortigen Waldweg gelotst. Hier sei er plötzlich durch drei männliche Personen angegriffen wurden. Der Mann erlitt oberflächliche Verletzungen, welche ihm ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Messer, bzw. messerähnlichen Gegenstand zugefügt wurden. Der Angegriffene konnte sich befreien und flüchtete zu Fuß auf die B 456. Dort wurden Verkehrsteilnehmer auf ihn aufmerksam und verständigten die Polizei. Der 48-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer hat am heutigen Morgen, im Zeitraum von 06:15 Uhr bis 07:15 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen auf der Usinger Straße/ Abfahrt B 456 gemacht? Wurden verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen? Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizei in Bad Homburg zu melden.