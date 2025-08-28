Balearen schlagen Alarm! Regierung plant migrationsbedingten Notstand – „Wir sind am Limit!“

Palma de Mallorca – Urlaubsinsel unter Druck! Die balearische Regionalregierung plant Berichten zufolge die offizielle Ausrufung eines „migrationsbedingten Notstands“. Grund: Die Zahl der irregulären Migranten, die über das Mittelmeer auf den Inseln ankommen, ist in den letzten Wochen regelrecht explodiert.

Allein im August seien laut Innenministerium über 1.000 Menschen auf kleinen Booten – sogenannten pateras – an den Stränden von Mallorca, Ibiza und Formentera angekommen. Untergebracht werden sie in Notunterkünften, Turnhallen, leerstehenden Hotels – die Kapazitäten sind längst erschöpft.

„Wir können nicht mehr!“, so ein Sprecher der Regierung in Palma. Es mangele an Personal, Unterkünften, medizinischer Versorgung – und an politischer Unterstützung aus Madrid. Ministerpräsidentin Marga Prohens (PP) spricht laut Medienberichten von einer „dramatischen Überforderung der öffentlichen Ordnung und Sozialstrukturen.“

Die balearische Landesregierung will mit dem geplanten Notstand rechtliche Grundlage schaffen, um schneller auf EU-Hilfe zuzugreifen, Notfallbudgets zu aktivieren und Zuzugsbewegungen in bestimmte Gemeinden zu begrenzen.

Besonders besorgniserregend: Unter den Neuankömmlingen sind laut Polizei zunehmend alleinreisende Männer aus nordafrikanischen Staaten, teilweise ohne gültige Dokumente, manche bereits polizeibekannt aus anderen EU-Ländern.

Die Bevölkerung ist gespalten. Während Hilfsorganisationen humanitäre Unterstützung fordern, wächst bei vielen Insulanern der Unmut. „Wir haben selbst keine Wohnungen mehr – aber sollen andere unterbringen?“, fragt ein Anwohner in Palma.

Auch der Tourismus leidet. Hoteliers berichten von vermehrten Beschwerden und Stornierungen – besonders in Küstenregionen, wo Migrantenboote regelmäßig anlanden.

Spanienweit ist es das erste Mal, dass eine autonome Region so offen einen „Notstand“ im Zusammenhang mit Migration diskutiert. Die spanische Zentralregierung hält sich bislang bedeckt, aus Brüssel kam nur ein knappes „Man beobachte die Lage genau.“

Doch auf den Balearen brodelt es: „Wenn Europa uns hängen lässt, machen wir es selbst!“, so ein Lokalpolitiker. Die Frage ist nur: Wie lange lassen sich Bevölkerung, Polizei und Infrastruktur noch ruhig halten – bevor der Ausnahmezustand Realität wird?