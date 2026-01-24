BARGELD-ALARM! Ab 2027 musst du dich beim Kauf ausweisen!

Noch kannst du in Deutschland große Summen bar bezahlen. Problemlos. Ohne dass jemand nachfragt. Doch das ist schon bald vorbei! Ab dem 10. Juli 2027 tritt die neue EU-Geldwäscheverordnung in Kraft. Dann musst du deinen Ausweis zeigen, wenn du mehr als 3000 Euro in bar bezahlst. Die neue Regel trifft alle gewerblichen Transaktionen. Egal ob du ein neues Auto kaufst, eine teure Uhr ersteigern willst oder die Handwerkerrechnung begleichst. Händler, Dienstleister und alle sogenannten Verpflichteten müssen deinen Ausweis sehen und deine Daten erfassen. Das ist keine Ausnahme, sondern ab 2027 EU-weiter Standard. Wer also künftig größere Beträge bar zahlen will, kann das zwar grundsätzlich weiterhin tun – aber anonym wird es nicht mehr sein. Und du solltest dich darauf einstellen: Die Zahlung dauert länger. Du hinterlässt persönliche Spuren.

So sieht das im Alltag für dich aus: Du stehst im Autohaus, willst dein Traumauto bar bezahlen. Oder du kaufst eine Luxusuhr im Juweliergeschäft. Vielleicht begleichst du auch nur eine größere Handwerkerrechnung. Der Betrag liegt über 3000 Euro. Der Händler verlangt deinen Personalausweis. Er muss deine Daten prüfen und dokumentieren. Was genau? Alles, was nötig ist, um deine Identität zu überprüfen. Und Vorsicht: Bei Verdacht oder erhöhtem Risiko kommt noch mehr Kontrolle dazu. Die EU schreibt vor: Alle Unterlagen und Informationen, die im Rahmen der Sorgfaltspflichten erhoben werden, müssen grundsätzlich fünf Jahre gespeichert werden. Fünf Jahre! Die Frist beginnt am Ende der Geschäftsbeziehung oder am Tag der Transaktion. In Einzelfällen kann eine Behörde sogar noch längere Aufbewahrungsfristen verlangen. Deine Daten bleiben nicht bei dir. Sie wandern in die Systeme der Händler und Behörden. Für jeden Abruf bereit.

Das bedeutet für dich: Der Staat weiß, was du kaufst. Wann du es kaufst. Und für welchen Betrag. Bargeld war einst Freiheit. Anonymität. Privatsphäre. Bald ist das vorbei. Die neue Pflicht trifft jeden. Nicht nur die Kriminellen. Nicht nur die Superreichen. Sondern auch dich. Den normalen Bürger, der vielleicht sein Erspartes bar ausgeben will. Du bist plötzlich Verdächtiger. Du musst beweisen, dass dein Geld sauber ist. Du musst deine Daten preisgeben. Und das nicht nur für einen Tag. Sondern für Jahre. Die Kontrolle wird mehr. Die Freiheit weniger. Willkommen in der neuen Zeit des digitalen Überwachungsstaats!

Bitte Folgen Sie dem Telegram-Kanal: t.me/pressecop24