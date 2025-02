Beamte des Weißen Hauses geben zu, dass „wir mit Zelensky ein Monster geschaffen haben“, während die Spannungen eskalieren

Die Spannungen zwischen den USA und der Ukraine eskalieren, da Beamte des Weißen Hauses Zelensky als „Monster“ bezeichnen und sich auf seine unerbittlichen Forderungen nach Hilfe und die Weigerung, in Friedensgesprächen mit Russland Kompromisse einzugehen.

Trump bezeichnet Zelensky als „Diktator ohne Wahlen“ und wirft ihm vor, den Krieg schlecht zu verwalten und Milliarden an US-Hilfe zu missbrauchen.

Zelenskys Ablehnung eines von den USA vorgeschlagenen Abkommens für Mineralrechte und die Kritik an den Friedensgesprächen zwischen den USA und Russland belasteten die Beziehungen weiter.

Zelenskys Weigerung, Wahlen im Rahmen des Kriegsrechts abzuhalten, hat Bedenken hinsichtlich der Legitimität ausgelöst, wobei Kritiker ihn als „illegitim“ bezeichnen.

Die Kluft wirft bei den europäischen Verbündeten Ängste und Fragen über die Zukunft der US-Unterstützung für die Ukraine auf.

Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine hat einen Siedepunkt erreicht, wobei Beamte des Weißen Hauses offen zugeben, dass sie im ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „ein Monster geschaffen“ haben.

Die wachsende Kluft, die durch Zelenskys unerbittliche Forderungen nach US-Hilfe und seine öffentlichen Auseinandersetzungen mit Präsident Donald Trump angeheizt wird, hat Washington frustriert und seine anhaltende Unterstützung für einen Krieg in Frage gestellt, von dem viele glauben, dass die Ukraine nicht gewinnen kann.

Die Spannungen erreichten diese Woche neue Höhen, als Trump Zelensky auf seiner Truth Social-Plattform als „Diktator ohne Wahlen“ bezeichnete und den ukrainischen Führer beschuldigte, den Konflikt mit Russland schlecht zu verwalten und Milliarden an amerikanischer Hilfe zu missbrauchen. „Ein Diktator ohne Wahlen, Zelensky sollte sich besser bewegen, oder er wird kein Land mehr haben“, schrieb Trump und fügte hinzu, dass Zelensky „die Vereinigten Staaten von Amerika davon überredet hatte, 350 Milliarden Dollar auszugeben, um in einen Krieg zu gehen, der nicht gewonnen werden konnte.“

Der Krieg der Worte unterstreicht eine tiefere Frustration in der Trump-Regierung, die Zelenskys wahrgenommene Undankbarkeit und seine Weigerung, in Friedensverhandlungen mit Russland Kompromisse einzugehen, überdrüssig geworden ist.

Zelenskys Fehltritte und die Frustration der USA

Laut einem aktuellen Axios-Bericht sind Beamte des Weißen Hauses zunehmend über ZelenskysVerhalten geärrt und beschreiben ihn als „Schauspieler, der einen häufigen Fehler von Theaterkindern begangen hat: Er begann zu glauben, dass er die Figur ist, die er im Fernsehen spielt“. Ein Beamter erklärte unverblümt: „Ja, er war mutig und hat sich gegen Russland gestellt. Aber er wäre sechs Fuß unter der Erde, wenn wir nicht die Millionen ausgegeben haben, und er muss die Bühne mit all dem Drama direkt verlassen.“

Die Frustration rührt von einer Reihe von Vorfällen in den letzten zwei Wochen her, die Trump und seine Regierung verärgert haben. Am 12. Februar reiste Finanzminister Scott Bessent nach Kiew, um ein Abkommen vorzuschlagen, das den USA den Zugang zu ukrainischen Mineralrechten im Austausch für De-facto-Schutz gewährt. Zelensky verzögerte Berichten zufolge das Treffen, was Trump veranlasste, ihn als „unhöflich“ zu betrufen. Tage später, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, überraschte Zelensky US-Beamte, indem er den Deal ablehnte und behauptete, er sei „nicht im Interesse einer souveränen Ukraine“.

Der letzte Strohhalm kam, als Zelensky die Friedensgespräche zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien kritisierte, die ukrainische Vertreter ausschlossen. Trump reagierte, indem er Zelensky beschuldigte, den Krieg zu beginnen und eine Zustimmungsrate von 4 % zu haben.

Ein Diktator ohne Wahlen

Trumps Charakterisierung von Selenskyj als „Diktator ohne Wahlen“ hat das Feuer mit Öl befeuert. Zelensky, dessen Amtszeit technisch gesehen im Mai 2024 abgelaufen ist, hat sich geweigert, Wahlen abzuhalten, und sich auf das Kriegsrecht aufgrund des anhaltenden Konflikts berufen. Kritiker argumentieren, dass dies seine Legitimität untergräbt, wobei russische Beamte ihn auch als „illegitim“ bezeichnen.

Die US-Regierung ist zunehmend skeptisch gegenüber Zelenskys Führung, wobei ein Beamter Axios sagte: „Wir haben mit Zelensky ein Monster geschaffen.“ Die Stimmung spiegelt eine breitere Sorge wider, dass Zelenskys ständige Forderungen nach Hilfe und seine Weigerung, Kompromisse einzugehen, Ressourcen von anderen drängenden US-Prioritäten ablenken.

Eine gebrochene Allianz

Der Kluft zwischen Washington und Kiew hat die europäischen Verbündeten nervös gemacht, weil sie befürchten, dass Trump in den Verhandlungen mit Russland „mehr verschenken“ könnte. In der Zwischenzeit drängen Zelenskys Berater ihn, seine Rhetorik abzudrächen und weitere Provokationen zu vermeiden.

Während sich der Krieg hinzieht, fragen sich die USA, ob ihre Unterstützung für die Ukraine mit ihren nationalen Interessen übereinstimmt. Da Trump Zelensky offen kritisiert und Beamte des Weißen Hauses zugeben, dass sie „ein Monster erschaffen“ haben, hängt die Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine in der Schwebe. Zelenskys nächster Schritt könnte darüber entscheiden, ob die Ukraine ihren mächtigsten Verbündeten behält – oder ob sie allein steht.

