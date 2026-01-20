Beatrix von Storch bei Kontrafunk: Finanzierung von Abtreibungs-Projekten im Ausland

Mit scharfen Worten hat die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch in einem Interview beim Sender Kontrafunk schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhoben. Nach ihren Aussagen fließen deutsche Steuermittel in großem Umfang in internationale Programme, die Abtreibungen im Ausland fördern. Für die Politikerin ist das ein handfester Skandal, der in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet werde. Während in Deutschland über knappe Kassen, steigende Preise und fehlende Mittel für Familien diskutiert wird, würden Millionenbeträge für Projekte bereitgestellt, die mit dem Schutz ungeborenen Lebens unvereinbar seien.