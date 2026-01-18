BEBEN BEI DEN ÄPPELWOIKICKER der EINTRACHT AUS FRANKFURT! – TRAINER TOPPMÖLLER MUSS GEHEN!

Der Schock sitzt tief in Frankfurt! Nach Wochen voller enttäuschender Auftritte, ratloser Gesichter und immer lauter werdender Kritik hat der Verein jetzt die Reißleine gezogen. Was sich schon lange wie ein drohendes Gewitter über dem Stadtwald zusammenbraute, ist nun bittere Realität geworden. Die sportliche Führung der Eintracht sah keinen anderen Ausweg mehr und kam nach stundenlangen Beratungen zu einem harten, aber offenbar unvermeidlichen Entschluss. Trainer Dino Toppmöller verliert seinen Job und muss den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen.

Auslöser der dramatischen Entwicklung war das turbulente Spiel in Bremen, das erneut schonungslos die großen Schwächen der Mannschaft offenbarte. Zwar rettete sich das Team mit viel Glück noch zu einem Unentschieden, doch die Verantwortlichen waren danach endgültig alarmiert. Zu oft wirkte die Mannschaft ideenlos, ohne Biss und ohne klare Linie. Fans, Experten und sogar Teile des Vereinsumfelds hatten längst das Vertrauen in den Trainer verloren. In der Krisensitzung am Wochenende wurden alle Fehler und Versäumnisse der vergangenen Monate schonungslos auf den Tisch gelegt.

Am Ende blieb den Bossen nur noch ein einziger Ausweg. Nach intensiven Gesprächen mit Sportvorstand, Präsidium und Aufsichtsrat stand fest: Mit Toppmöller geht es nicht weiter. Die sportliche Talfahrt, die schlechte Stimmung im Umfeld und die Angst vor einer völlig verkorksten Saison machten den radikalen Schritt unausweichlich. Jetzt beginnt für die Eintracht eine ungewisse Zukunft. Ein neuer Trainer soll schnell gefunden werden, um den taumelnden Traditionsklub wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen. Doch eines ist sicher: Die Unruhe in Frankfurt ist noch lange nicht vorbei.